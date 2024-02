Les Bears échangeraient-ils leur choix n°1 contre Patrick Surtain, davantage lors du repêchage 2024 de la NFL ? – NBC Sports Chicago

Les Bears ont une décision énorme devant eux cette intersaison.

Devraient-ils recruter un quart-arrière avec le choix n°1 du repêchage ? Ou devraient-ils l’échanger pour collecter de futurs actifs et rester avec Justin Fields ?

L’idée prédominante en ce début d’intersaison est que Caleb Williams de l’USC est trop élitiste pour le laisser de côté. Mais les Bears pourraient-ils être convaincus par d’éventuels accords commerciaux ? Les Broncos de Denver seraient désespérés de trouver un nouveau signaleur après l’échec de leur expérience avec Russell Wilson.

“À l’heure actuelle, il y a peu de marge de manœuvre pour l’une de ces équipes prêtes à descendre à moins qu’un accord à succès ne leur soit proposé. Et un accord à succès des Broncos de Denver inclurait sûrement le demi de coin Patrick Surtain. On me dit que la franchise ne veut pas échanger Surtain, ils envisageraient de déplacer le corner uniquement comme dernier résultat pour sécuriser l’un des meilleurs passeurs”, a écrit Tony Pauline et a rapporté pour Sportskeeda.

Il convient de mentionner que l’entraîneur-chef des Broncos, Sean Payton, a une forte affinité avec Williams. Payton a une telle opinion sur le talent de Williams qu’il a suggéré que Williams pourrait changer le jeu de la NFL.

“Je pense que c’est un joueur générationnel”, a déclaré Payton à propos de Williams dans “The Herd” en novembre 2022. “… À un moment donné, nous allons passer à un système de loterie dans la NFL. [draft]. C’est un joueur qui fait peut-être ça.”

Actuellement, les Broncos possèdent le choix n°12 au repêchage de la NFL. Compte tenu de la valeur des meilleurs quarts du repêchage de cette année, c’est très loin du choix n ° 1. Cela signifie que les Broncos devraient donner un bras et une jambe pour monter aussi haut, ou même se rapprocher du choix n°1.

Strictement spéculation, cela nécessiterait plusieurs choix de premier tour et des choix du deuxième jour pour réussir. Sans oublier qu’un acteur de premier ordre comme Surtain devrait être disponible. Dans l’ensemble, c’est certainement une offre alléchante.

Surtain, 23 ans, était le choix n°9 du repêchage 2021 de la NFL. Jusqu’à présent au cours de sa carrière de trois ans, Surtain a remporté deux nominations au Pro Bowl et une sélection All-Pro dans la première équipe en 2022.

Il compte sept interceptions en carrière, un pick-six, 36 blocs de passes, un échappé forcé et 187 plaqués à son actif. Il constitue un coin de couverture suprême, gardant les objectifs des quarts adverses en dessous de 60 % pendant toute sa carrière. C’est stupéfiant. Et c’est sur une équipe de Denver qui fait à peine pression sur le quart-arrière ; ils se sont classés 21e pour les sacs la saison dernière.

Pouvez-vous imaginer associer Surtain à Jaylon Johnson à l’opposé ? Ce serait un duo imparable. Et ce genre d’offre piquerait certainement l’intérêt des Bears, qui sont une équipe défensive depuis sa création.

Les Bears pourraient également réaliser plusieurs transactions lors du repêchage. Derrière eux, les Washington Commanders, les New England Patriots, les Atlanta Falcons et les Broncos ont tous besoin d’un quarterback. Il ne serait pas scandaleux de dire qu’ils pourraient exécuter plusieurs scénarios de baisse.

Mais s’ils sont certains que Caleb Williams – ou tout autre quart-arrière potentiel – propulserait leur attaque plus loin que Fields ne le peut, ils auront besoin de beaucoup de retenue pour rejeter les offres qui afflueront inévitablement pendant cette intersaison.

Ryan Poles et le front office ont une tâche ardue devant eux. Mais ils auront beaucoup de choses avec lesquelles travailler lors du repêchage et sur le marché commercial, s’ils choisissent de quitter le choix n°1.