Les Bears de Chicago terminent enfin au 4ème quart-temps pour leur première victoire en 346 jours – et un « soupir de soulagement » – Twin Cities

Le receveur des Bears de Chicago, DJ Moore, a parcouru 8 mètres sur la ligne de touche gauche, puis s’est brusquement retourné pour regarder le quart-arrière Justin Fields jeudi soir à FedEx Field.

Alors que le ballon se dirigeait vers Moore, le demi de coin des Washington Commanders, Kendall Fuller, a tenté de sauter devant et de jouer, mais Moore a bondi derrière lui et a saisi la passe en l’air. Alors que Moore se retournait et sprintait encore 48 mètres jusqu’à la zone des buts, la même émotion traversait l’esprit de Fields et de l’ailier rapproché Cole Kmet – et certainement de nombreux autres dans tout le pays des Bears.

« Soupir de soulagement », a déclaré Fields.

« Soulagement », a déclaré Kmet. « Relief. Cela a mis du temps à venir.

Le touché de 56 verges de Moore avec 4 minutes et 18 secondes à jouer a scellé une victoire de 40-20 sur les Commanders pour mettre fin à une séquence de 14 défaites consécutives. Cela faisait 346 jours, pour être exact, que les Bears n’avaient pas gagné un match.

Le dernier match que les Bears ont joué, quatre jours plus tôt contre les Broncos de Denver, impliquait une avance de 21 points des Bears, puis un effondrement écrasant, soulevant à nouveau des questions sur la capacité des Bears – et de Fields – à terminer. Ainsi, tout le monde aurait pu être pardonné de devenir nerveux alors que les Commanders prenaient une avance de 27-3 sur les Bears à la mi-temps.

Au lieu de cela, la huitième prise de la journée de Moore – et son troisième touché – a aidé les Bears à entrer dans un vestiaire gagnant pour la première fois cette saison.

Une soirée qui a commencé par un moment de silence pour pleurer la mort du légendaire secondeur des Bears, Dick Butkus, s’est terminée par de la musique résonnant dans les vestiaires des visiteurs lors d’une célébration qu’il aurait sûrement appréciée. L’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, dont la sécurité d’emploi avait fait l’objet de spéculations toute la semaine, a félicité ses joueurs d’être « restés ensemble pendant notre adversité ». Et Fields, qui a totalisé 617 verges et huit touchés au cours des deux dernières semaines, a commencé à dénoncer les gens qu’il aimait.

« Cela faisait du bien, de voir tout le travail acharné porter ses fruits », a déclaré Fields. « Gagner après tout ce qui s’est passé cette année – tout dans les médias, tout à l’extérieur. … Je suis fier de tout le monde dans le bâtiment. J’aime tout le monde dans mon équipe : les joueurs, les entraîneurs, les tireurs, tout le monde à l’étage. Je ne les connais peut-être même pas, mais je vous aime tous. Ce sentiment était un sentiment auquel vous ne vouliez jamais mettre fin.

Pendant plus de quelques instants, on ne savait pas si les Bears seraient capables de capturer ce sentiment.

Les Commanders ont réduit l’avance des Bears à 10 points grâce à la passe de touché de 3 verges du quart-arrière Sam Howell à Curtis Samuel avec 10:55 à jouer. Les Bears, qui ont perdu les porteurs de ballon Khalil Herbert, Roschon Johnson et Travis Homer à cause de blessures au cours du match, ont marqué trois points lors de leur prochain entraînement, donnant aux Commanders une chance de marquer un touché.

Mais la défense, manquant plusieurs arrières défensifs en raison de blessures, a réussi un arrêt lors du drive suivant, au cours duquel l’ailier défensif Yannick Ngakoue a obtenu l’un des cinq sacs des Bears dans le match. Le demi de coin Tyrique Stevenson a défendu une passe profonde à Terry McLaurin qui avait été signalée à l’origine pour interférence de passe avant que les officiels ne déterminent qu’il n’y avait pas de pénalité. Et le botteur des Commanders Joey Slye a ensuite raté un panier de 46 verges large à droite.

Eberflus a déclaré que son message toute la semaine concernait la fin.

« Vous terminez par le détail. Vous terminez avec le cycle du snap. Vous finissez de jouer une pièce », a déclaré Eberflus. « Vous ne pouvez pas regarder le tableau d’affichage. … Si vous continuez ainsi, l’exécution sera bonne.

Trois jeux plus tard, aux troisième et deuxième, Moore a réussi le jeu de scellement, le portant à 230 verges sur réception pour le match, le deuxième plus grand nombre en un seul match dans l’histoire des Bears derrière les 249 d’Alshon Jeffery en 2013.

La connexion Fields-Moore était l’une des principales raisons pour lesquelles les Bears ont pu se forger une si grande avance, ainsi qu’un jeu de ligne offensive solide et deux points à retenir de la défense des Bears – une interception de Greg Stroman et un échappé forcé de Terell Smith et récupération.

Moore a déclaré qu’il était « hors de ce monde nerveux » jeudi matin parce que c’était un match aux heures de grande écoute et qu’il ne voulait pas « gâcher » la télévision nationale.

« Je suppose que c’était mon corps qui me disait que nous étions sur le point de partir », a déclaré Moore. « J’ai hâte d’avoir des jours plus nerveux avant les matchs. »

Et les Bears espèrent que cette performance se traduira par plus d’une victoire.

« Énorme », a déclaré Kmet. «(Fields) n’a pas non plus besoin de tout mettre sur son dos. Nous avons des gars. Nous avons DJ, moi-même (Darnell Mooney), Khalil. Nous avons des gars qui peuvent conclure l’affaire. Je pense qu’il gagne simplement en confiance chez tout le monde et évidemment dans le programme en place également.

()