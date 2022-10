Les Bears de Chicago sont à court de quelques centimètres dans leur effort de retour contre Washington – Shaw Local

CHICAGO – Un Justin Fields battu et taché d’herbe était assis devant son casier en regardant son téléphone. Darnell Mooney, torse nu et en route pour la douche, a partagé une poignée de main avec son pote et s’est assis à côté de lui.

Le quart-arrière vedette des Bears et son meilleur receveur ont échangé quelques mots chuchotés. Peu de temps auparavant, ils n’avaient pas réussi à se convertir sur un touché potentiellement gagnant sur la ligne de but. Au quatrième essai avec le match en jeu, Mooney a raté une passe de Fields. Quand il est finalement tombé dessus, le ballon était à un pouce de la ligne de but. Les commandants ont battu les Bears, 12-7, à Soldier Field.

C’était une façon déchirante de perdre un match de football. C’était la façon parfaitement laide de mettre fin à un horrible match de football du jeudi soir.

“On nous dit toujours que nous y sommes presque, nous y sommes presque”, a déclaré Fields lors de sa conférence de presse d’après-match. « Moi personnellement, j’en ai marre d’y être presque. J’en ai marre d’être si proche. J’ai l’impression de l’entendre depuis si longtemps. À la fin de la journée, tout ce que vous pouvez faire, c’est retourner au travail.

Même après toute la laideur de jeudi soir, les Bears ont eu une chance.

Fields s’est précipité pour un gain de 39 verges jusqu’à la ligne des 5 verges avec le compte à rebours inférieur à une minute. Les Bears ont eu trois essais à l’intérieur du 5. Au troisième essai, le receveur Dante Pettis avait un défenseur drapé sur lui, mais il n’a pas tiré de drapeau de pénalité. Puis, au quatrième essai clé, la passe a initialement franchi la ligne de but, mais le bobble de Mooney leur a probablement coûté cher. Quand il a finalement pris le contrôle, il était à court de la zone des buts.

Mooney a déclaré par la suite qu’il avait perdu le ballon dans les lumières pendant une fraction de seconde.

« Si je veux être ce gars pour notre équipe, je dois faire ce jeu », a déclaré Mooney.

Fields a déclaré qu’il n’y avait pas de doute sur sa décision de lancer à Mooney. Il a lancé le ballon à son meilleur meneur de jeu dans le plus grand moment du match.

“Je le fais à chaque voyage”, a déclaré Fields. « Si mon garçon est ouvert. J’ai une entière confiance en lui. »

Dans un affrontement entre deux équipes NFC avec des records de défaites lors d’un match diffusé à l’échelle nationale, aucune des deux infractions n’a montré beaucoup de promesses. Les commandants étaient apparemment l’équipe la plus préparée à gagner laide. Le quart-arrière de Washington Carson Wentz n’a pas eu une grande performance, mais c’était suffisant pour rester devant Fields et les Bears. Wentz a lancé pour 99 verges sur 12 passes sur 22 sans touché.

La première mi-temps, en particulier, a été un gâchis. Washington a pris une avance de 3-0 à la mi-temps. Le seul entraînement marqué de la mi-temps a été aidé par une paire de pénalités pour interférence de passe défensive contre les Bears. Les Bears ont atteint deux fois la zone rouge en première mi-temps et sont repartis deux fois sans points.

Après la mi-temps, Fields a rejoint Pettis pour un touché de 40 verges pour donner aux Bears leur première avance, 7-3. C’était sans doute le meilleur jeu offensif des Bears du match et cela aurait pu être une étincelle pour l’équipe de l’entraîneur-chef Matt Eberflus.

Au lieu de cela, c’était l’un des rares moments forts.

Pour la deuxième fois en trois semaines, la recrue des Bears Velus Jones Jr. a raté un botté de dégagement au quatrième quart qui s’est avéré assez coûteux. Jones a tâtonné près de sa propre ligne de 10 verges et les commandants l’ont récupérée au 6. Le porteur de ballon de Washington Brian Robinson Jr. a frappé dans une course de touché de 1 verge quelques instants plus tard.

Fields était sous pression tout au long du match. Sa ligne offensive a eu du mal à presque toutes les positions.

Jeudi était censé être l’un des matchs les plus gagnables du calendrier des Bears. Maintenant, Eberflus et les Bears cherchent une réponse. Les Bears (2-4) ont perdu trois matchs consécutifs. Les Commanders (2-4) avaient perdu quatre de suite en entrant en jeu jeudi.

Fields a donné une chance à son équipe vers la fin, mais les Bears ont manqué de quelques centimètres. Il était 14 en 27 passes pour 190 verges avec un touché et une interception. Il a pris cinq sacs dans le match, tout en se précipitant pour 88 verges en 12 courses.

Après le match, Mooney s’est assis au casier de Fields pendant un moment, la frustration et la déception se lisant sur leurs visages. Ils se sont blottis la tête en regardant le téléphone de Fields, regardant probablement la rediffusion de cette pièce finale. Le coordinateur offensif Luke Getsy s’est arrêté et a chuchoté quelque chose à l’oreille de Fields avant de partir.

Ces trois-là ont encore beaucoup de travail devant eux.