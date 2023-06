Les Bears de Chicago s’extasient sur le leadership de Justin Fields et sa nouvelle connexion avec DJ Moore – Shaw Local

LAKE FOREST – Même le quart-arrière Justin Fields est surpris de la rapidité avec laquelle il a développé une chimie avec le nouveau meilleur receveur DJ Moore.

Au cours de trois semaines d’activités d’équipe organisées, plus trois jours de minicamp vétéran cette semaine, Moore a ressemblé à l’arme préférée de Fields.

« C’est arrivé rapidement », a déclaré Fields jeudi à Halas Hall. « Je ne m’attendais vraiment à rien parce que c’est différent pour chaque gars, mais j’ai l’impression qu’avec DJ, son langage corporel est assez facile à lire. Très tôt, nous avons communiqué sur la façon dont nous voulons que chaque itinéraire soit exécuté et des choses comme ça.

Les Bears ont conclu le dernier entraînement du minicamp jeudi, avec Fields lançant des passes de touché dans un court entraînement intense en zone rouge. Les Bears entreront maintenant dans une pause de plus d’un mois avant le début du camp d’entraînement à la fin juillet. Les joueurs sont essentiellement seuls pour les prochaines semaines.

Fields a eu près d’un mois pour se familiariser avec sa nouvelle arme. Les Bears ont échangé contre Moore dans le cadre de l’accord qui a envoyé le premier choix au repêchage à la Caroline en mars. Il a en moyenne plus de 1 000 verges sur réception chaque année au cours de sa carrière de cinq ans dans la NFL jusqu’à présent.

Moore a ressemblé à un receveur de passes fiable avec lequel Fields semble être à l’aise pour lancer le ballon dans presque toutes les situations. Dans le même temps, le QB a dû travailler sans les receveurs Chase Claypool et Darnell Mooney.

Mooney est toujours mis à l’écart par la blessure à la cheville qui a mis fin à sa saison 2022 tôt. Claypool fait face à ce qui a été qualifié de blessure mineure aux tissus mous. Il a raté les deux dernières semaines après avoir commencé le programme intersaison en bonne santé.

Le temps manquant au printemps ne déclenche aucune alarme, mais c’est un temps d’entraînement utile manqué.

« J’ai l’impression que lorsque Chase s’entraînait avec nous, nous avons un peu réduit cela », a déclaré Fields. « Je pense qu’il a énormément grandi depuis l’année dernière jusqu’à maintenant. Donc je pense que nous avons une base. Avec Mooney, j’ai l’impression d’être déjà connecté avec Mooney, donc ça va. Mais ça va être génial d’avoir ces gars de retour sur le terrain et de les avoir en bonne santé pour le camp d’entraînement.

Le joueur de ligne offensive Teven Jenkins, qui a été repêché avec Fields en 2021, a déclaré que Fields commandait l’attaque « comme un vétéran de 10 ans ». Il ne fait aucun doute qui dirige l’attaque pendant les entraînements des Bears – c’est le quart-arrière de 24 ans.

« Juste en voyant comment il commande ce groupe et ce qu’il veut voir de nous tous, c’est comme un signal d’alarme pour moi de voir que je dois commencer à me pousser pour me mettre à son niveau parce qu’il exige ce genre d’effort hors de nous tous », a déclaré Jenkins.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus a déclaré que la confiance et le leadership transcendent l’attaque et la défense.

« [He’s] capable de rassembler les gars puis de traverser l’allée », a déclaré Eberflus. « Nous n’avons vraiment pas d’allée ici chez les Bears. Nous sommes tous des Chicago Bears, il est donc important qu’il travaille avec les défenseurs et qu’il leur parle. Ces gars-là le respectent tous à cause de son éthique de travail.

Sur le terrain, le plus grand objectif de Fields a été son jeu de jambes et son timing cette intersaison. Il a appris une toute nouvelle technique de jeu de jambes pour cette infraction lorsque Eberflus et le personnel sont arrivés l’an dernier.

Tout ce travail semble porter ses fruits. Il sait à quoi les jeux doivent ressembler, c’est plus une question de timing avec ses attrapeurs de passes.

« C’est plus rapide, c’est plus rapide, c’est plus précis », a déclaré Eberflus. « Encore une fois, cela dépend de son expérience et de son éthique de travail. »

Fields s’envole pour la France ce week-end pour participer à un camp de football pour les jeunes avec Green Bay QB Jordan Love et Cleveland QB Deshaun Watson. Fields a déclaré que ce serait son premier voyage en Europe.

Après son retour, il prévoit de se réunir avec certains de ses receveurs des Bears à la mi-juillet en Floride pour des séances de lancer supplémentaires.

Prise de présence : La participation aux entraînements est restée la même que les deux jours précédents. Claypool, Mooney et le secondeur Jack Sanborn faisaient partie des joueurs qui n’ont pas participé. Mooney et Sanborn réhabilitent les blessures subies à la fin de la saison dernière.

Le demi de coin Terell Smith, le secondeur Sterling Weatherford, le receveur Joe Reed, l’ailier rapproché Chase Allen et le joueur de ligne défensive Jalyn Holmes n’ont pas non plus participé.

Les meilleurs lancers de Fields lors de la session de la zone rouge auraient pu être des passes de touché aux bouts serrés Robert Tonyan et Cole Kmet dans les coins de la zone des buts. Fields semblait être à l’aise avec ses gros bouts serrés.