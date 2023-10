Les Bears de Chicago s’effondrent, perdant 21 points d’avance après la journée de carrière de Justin Fields – Shaw Local

CHICAGO – Le match s’était terminé il y a une demi-heure, et Justin Fields était toujours assis devant son casier, vêtu de son uniforme complet, les yeux vitreux. Il a regardé au loin après une autre défaite déchirante – peut-être la perte la plus déchirante de sa carrière.

Fields a joué le meilleur match de sa carrière pendant trois quarts. Il a lancé 300 verges par la passe pour la première fois de sa carrière dans la NFL. Son équipe menait de 21 points à moins de 16 minutes de la fin.

Et puis tout s’est effondré.

Les Bears ont égalé un record d’équipe avec une avance de 21 points dans une défaite 31-28 contre les Broncos de Denver dimanche à Soldier Field. Les Bears sont tombés à 0-4, perdant face à une équipe des Broncos qui est également entrée dans l’après-midi sans victoire, après avoir cédé 70 points il y a une semaine.

Les Bears ont perdu 14 matchs consécutifs depuis la saison dernière. C’est un record de franchise qui ne cesse de croître de semaine en semaine.

Fields n’arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Un coéquipier à proximité tenait sa tête dans ses mains. La plupart des joueurs ont quitté les vestiaires le plus rapidement possible.

« Ouais, je veux dire, ça fait mal », a déclaré Fields. « Pour sortir avec l’avance que nous avions. Je n’ai pas pu le terminer. Alors, bien sûr, ça fait mal. C’est presque comme si, je ne sais pas. Les émotions coulent partout.

Le pire, c’est que l’offensive des Bears roulait. À un moment donné, Fields a établi un record de franchise en lançant 16 réussites consécutives. Il a terminé l’après-midi avec 28 passes sur 35 pour 335 verges par la passe avec quatre touchés et une interception. Le jeu de course se déroulait également. Khalil Herbert a couru 103 verges en 18 courses et a capté une passe de touché.

Les Bears ont mené ce match 28-21. Denver a marqué à 20 secondes de la fin du troisième quart-temps pour déclencher le retour. L’offensive des Bears a implosé au quatrième quart.

Denver a marqué deux fois rapidement pour revenir à sept points. Fields a perdu un échappé que le secondeur extérieur des Broncos, Jonathon Cooper, a renvoyé pour un touché pour égaliser le match, 28-28. Ensuite, les Bears ont parcouru 57 verges dans la portée des paniers avant de faire face à une décision de quatrième et 1 sur la ligne des 18 verges de Denver.

Plutôt que de marquer un panier à un peu moins de trois minutes de la fin, l’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, a choisi de tenter le coup au quatrième essai. Les Bears ont proposé une option run-pass. Fields a déclaré qu’il avait vu l’ailier défensif chercher à le mettre en bouteille, alors il a passé la main à Herbert, qui était loin de la ligne pour gagner.

« La façon dont nous gérions le football et la confiance que nous avions en attaque à ce moment-là, je dirais que nous allons le faire [every time] », a déclaré Eberflus.

La façon dont nous gérions le football et la confiance que nous avions en attaque à ce moment-là, je dirais que nous allons le faire. [every time].» — Matt Eberflus, entraîneur-chef des Bears

Le plan s’est retourné contre lui.

Les Broncos ont conduit dans l’autre sens et ont pris les devants sur un panier de 51 verges du botteur Wil Lutz. Les Bears ont eu un dernier tir pour tenter d’égaliser le match avec un panier, mais Fields a lancé une interception sur une passe destinée à l’ailier rapproché Cole Kmet.

Fields a déclaré qu’il aimait la décision d’Eberflus de se lancer dans le quatrième essai.

« Si vous l’obtenez, le jeu est probablement terminé », a déclaré Fields. « Il faut leur faire utiliser leurs temps morts, probablement en dépassant l’avertissement de deux minutes et au moins vous marquez un panier avec moins d’une minute à jouer. »

L’interception pour mettre fin au jeu était un problème de communication entre Fields et Kmet. Fields a déclaré que Kmet avait parcouru le parcours tel qu’il avait été tracé, mais Fields voulait qu’il s’ajuste en fonction de l’endroit où jouaient les sécurités.

« Dans l’ensemble, c’est de ma faute », a déclaré Fields. « L’homme qui couvre, il est censé faire ce qu’il a fait, mais je voulais qu’il joue simplement au football et s’assoie dans l’espace. C’est pourquoi je l’ai jeté sur place comme je l’ai fait. C’est vraiment juste un problème de communication.

Les Bears avaient déjà perdu deux avances de 21 points. C’était la première fois depuis le 10 novembre 2002, lorsque les New England Patriots effectuaient une remontée de 21 points contre les Bears. L’autre était un retour de 21 points des 49ers de San Francisco le 18 octobre 1953.

Celui-ci marque un autre point bas pour l’organisation. Les Bears roulaient au début de ce match. La foule à Soldier Field était électrique. Mais lorsque Denver a réduit le score à 14 points, puis à sept, une énergie nerveuse a bourdonné dans le stade.

Est-ce que ça peut vraiment arriver? Cette organisation n’a-t-elle pas vu suffisamment de pertes au cours des 365 derniers jours.

« Quand vous êtes 0-4, personne n’a fait assez bien le travail », a déclaré Eberflus. « Ce ne sont que des faits. »