Les Bears de Chicago placent le demi de coin Kyler Gordon en IR avec une blessure à la main – Shaw Local

LAKE FOREST – Les Bears ont placé le demi de coin Kyler Gordon sur la liste des blessés jeudi en raison d’une blessure à la main. En passant en IR, Gordon doit rater au moins les quatre prochains matchs.

Cela survient un jour après que l’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, a refusé de donner plus de détails sur la blessure de Gordon. Le professionnel de deuxième année s’est blessé à la main droite lors de la défaite de dimanche contre les Packers et a ensuite été repéré avec la main enveloppée.

« Nous n’avons rien de plus pour le moment », a déclaré Eberflus mercredi. « Pas suffisamment d’informations. »

Si les Bears ont reçu des nouvelles supplémentaires jeudi, elles n’étaient apparemment pas bonnes. Gordon était un choix de deuxième ronde en 2022. Il a participé à 14 matchs au cours de sa saison recrue, manquant trois matchs en raison d’une commotion cérébrale et d’une blessure à l’aine.

« C’est une énorme perte », a déclaré le gardien de sécurité partant Jaquan Brisker cette semaine à Halas Hall. « C’est une énorme perte de perdre Kyler. C’est aussi un leader, aussi un meneur de jeu. C’est donc toujours la mentalité du prochain homme ici. Le prochain homme doit donc intensifier ses efforts et nous devons continuer à être une excellente défense.

Dans un mouvement correspondant, les Bears ont signé le demi de coin de l’équipe d’entraînement Greg Stroman Jr. sur la liste active. Stroman a participé à 22 matchs de la NFL, dont un départ pour les Bears la saison dernière (au cours de laquelle il a eu une interception). Les Bears ont recruté la recrue non repêchée Macon Clark dans l’équipe d’entraînement.

Avec Gordon mis à l’écart, le demi de coin suppléant Josh Blackwell devrait prendre la place de cornerback nickel où jouait Gordon. Ce cinquième poste de demi défensif est essentiellement un rôle de départ. Les Bears ont eu le nickel sur le terrain pour plus de 60 % des clichés défensifs la semaine dernière.

« Nous voulons qu’il revienne le plus vite possible parce que c’est bien de l’avoir là-bas, mais préparez-vous comme si vous étiez le titulaire et jouez simplement », a déclaré Blackwell.