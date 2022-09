Les Bears de Chicago ont une fiche de 1-0, tandis que les Packers de Green Bay débutent la saison 0-1. Mais ne vous attendez pas à ce que les parieurs réagissent de manière excessive à la semaine 1.

Césars Sportsbook, le partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports, a publié les cotes de la semaine 2 juste avant le premier match de football du dimanche soir de l’année. Les Bears ouvrent comme un outsider de 9,5 points lors du concours de rivalité de la semaine prochaine avec les Packers, qui aura lieu au Lambeau Field le Sunday Night Football.

D’une certaine manière, l’équipe commerciale accorde en fait un certain crédit à ce qui s’est passé sur le terrain de football lors du week-end d’ouverture. Caesars Sportsbook a eu des cotes de paris pour chaque match de la saison de la NFL pendant la majeure partie de l’été, et les Bears étaient à l’origine un outsider de 10 points dans ce match exact entrant dans l’année.

Alors qu’est-ce qui a changé après l’action de dimanche ?

Eh bien, les Bears ont commencé l’année avec une victoire inattendue sur les 49ers de San Francisco. Face à un déficit de 10-0, les Bears ont marqué 19 points sans réponse pour commencer l’ère Matt Eberflus avec une victoire de 19-10 lors d’un après-midi détrempé à Soldier Field.

En raison de la pluie, les quarterbacks des deux équipes ont eu du mal à avancer. Mais Justin Fields a finalement fait la différence avec sa capacité de gros jeu, lançant deux touchés et 121 verges lors du premier match de l’année.

Après la conclusion de ce match, les Packers ont été battus par les Vikings du Minnesota lors d’une confrontation NFC North à Minneapolis. Les Vikings ont mené du début à la fin dans une victoire de 23-7 pour donner à leur entraîneur-chef de première année, Kevin O’Connell, une victoire à ses débuts.

Aaron Rodgers a eu du mal à se connecter avec une salle de réception essayant de remplacer Davante Adams. Rodgers a terminé avec 195 verges et une interception, alors que le seul score des Packers du match est venu sur un touché par le porteur de ballon AJ Dillon.

Les Packers et les Bears sont passés sous leur total de points lors du premier match, ce qui explique probablement pourquoi leur total de la semaine 2 a ouvert à 44,5 chez Caesars Sportsbook. Les Bears sont à +400 sur la moneyline pour réussir une deuxième surprise consécutive, tandis que les Packers sont au prix de -550 pour gagner carrément.

Nous aurons toute la semaine pour regarder de plus près comment parier sur cette confrontation entre les Packers et les Bears, mais j’ai tendance à penser que cette ligne va bouger. Mes cotes de puissance de pré-saison ont fait de ce Packers -11, donc je ne serais pas surpris si cet écart atteignait finalement au moins deux chiffres plus tard cette semaine.

Lignes d’ouverture de la NFL de la semaine 2

• Giants de New York (-2,5) contre Panthers de la Caroline | Total : 42,5

• Ravens de Baltimore (-4) vs Dolphins de Miami | Total : 45,5

• Browns de Cleveland (-6,5) vs Jets de New York | Total : 42

• Detroit Lions (-1) vs Washington Commanders | Total : 46,5

• Colts d’Indianapolis (-4) contre Jaguars de Jacksonville | Total : 45,5

• Patriots de la Nouvelle-Angleterre (-1,5) contre les Steelers de Pittsburgh | Total : 41,5

• 49ers de San Francisco (-8) contre Seattle Seahawks | Total : 42,5

• Rams de Los Angeles (-11,5) vs Falcons d’Atlanta | Total : 48

• Raiders de Las Vegas (-3,5) vs Cardinals de l’Arizona | Total : 52

• Broncos de Denver (-10,5) vs Texans de Houston | Total : 43,5

• Packers de Green Bay (-9,5) vs Bears de Chicago | Total : 44,5

• Buffalo Bills (9,5) contre Tennessee Titans | Total : 50

• Eagles de Philadelphie (-2,5) vs Vikings du Minnesota | Total : 48