Les Bears de Chicago ont adhéré. Les commentaires de Justin Jones ne sont que le dernier indice

Quoi que fassent le directeur général Ryan Poles et l’entraîneur-chef Matt Eberflus, les Bears de Chicago ont adhéré.

Il y a un peu plus d’un an, les Bears, sortant d’une autre saison décevante et ne parvenant pas à capitaliser sur l’élan créé en 2020, ont renvoyé Matt Nagy après quatre saisons (avec le directeur général Ryan Pace) et ont inauguré un nouveau régime sous les Polonais et Eberflus. Middling a été la vache de Mme O’Leary pour la franchise et Chicago tente à nouveau de se reconstruire.

Mais comme les efforts après le grand incendie de Chicago, les Bears reconstruisent brique par brique, un adage prononcé par les Polonais lui-même tout au long de ce processus. L’accent a été mis sur la création d’une fondation et la construction d’une culture nouvelle (et durable). Il semble maintenant que suffisamment de briques ont été posées pour que les joueurs de Bears voient la vision de l’organisation, et ils n’hésitent pas à faire savoir aux gens qu’ils aiment ce qu’ils voient.

La confiance et la conviction que l’équipe a en elle-même, après une saison de 3-14, frisent probablement le délire pour les étrangers. Mais pour la ville, cela signifie quelque chose. Les fans d’ours n’ont pas eu grand-chose à célébrer de mon vivant. Voir les joueurs adhérer à la tradition de l’équipe doit faire du bien.

Même si c’est montré dans un extrait sonore « s **** y ».

Le plaqueur défensif Justin Jones a pris la parole après le premier entraînement du minicamp obligatoire des Bears mardi. Et bien que nous soyons en juin, le dédain avec lequel il a parlé du rival le plus amer de Chicago était palpable. Jones s’est vu poser une question simple sur le boogeyman (et propriétaire autoproclamé des Bears de Chicago) Aaron Rodgers quittant la division, la laissant grande ouverte à la prise.

« Honnêtement, j’aurais aimé qu’il joue une année de plus avec Green Bay », a déclaré Jones. « Nous sommes allés là-haut et nous avons joué un très bon match, vous savez, mais ils nous ont échappé à la fin, évidemment. Et ils ont gagné, mais leurs fans sont vraiment merdiques. Alors oui, je voulais y retourner et Je voulais les jouer et je veux les battre. Je veux qu’il soit là pour qu’il puisse le voir. Mais le fait qu’il soit parti maintenant, vous savez, je veux dire que c’est cool. Je suppose que c’est mieux pour lui de ne pas être là. Mais oui, je suis prêt à le reprendre.

« C’est un bon moment pour être un fan de Bear. Je ne vais pas te mentir. »

Et si vous pensez que Jones dit ces choses parce qu’il est originaire de Chicago ou qu’il a été avec les Bears pendant toute sa carrière, détrompez-vous. L’an dernier, c’était la première saison de Jones en bleu et orange. Il a grandi en Géorgie. Ce vitriol survient après seulement un an dans le cadre de la plus ancienne rivalité de la NFL.

« Je veux retourner là-bas et les battre sur leur terrain, et je veux entendre les huées alors », a-t-il poursuivi. « C’est ce que j’attends avec impatience. »

Jones devrait être le premier plaqueur défensif à trois techniques des Bears cette saison et a été capitaine de l’équipe pendant une partie de la saison dernière après que Robert Quinn et Roquan Smith aient été échangés. Sa confiance n’est pas seulement placée du côté du ballon où il réside. Il a offert des raisons d’être optimiste en raison d’une connexion offensive clé – la « connexion 1-2 », en parlant du quart-arrière Justin Fields et du nouveau receveur large n ° 1 DJ Moore.

Moore était la plus grande acquisition des Bears cette intersaison; le catalyseur du paquet commercial qui a vu Chicago abandonner le premier choix au classement général et descendre au n ° 9. Fields a maintenant son homme de prédilection. Avec Darnell Mooney qui devrait être de retour pour le début du camp d’entraînement et Chase Claypool acquis à la mi-saison l’année dernière, les Bears ont tout d’un coup une récolte respectable de récepteurs larges pour que Fields puisse les lancer. Cela n’est pas passé inaperçu dans le vestiaire.

« J’ai l’impression qu’il manquait quelques éléments l’année dernière et j’ai l’impression que Flus et les Polonais ont fait du bon travail pendant l’intersaison en remplissant les éléments dont nous avons vraiment besoin », a déclaré Eddie Jackson, vétéran de la sécurité et capitaine de l’équipe 2022. « Nous allons tous là-bas et nous sommes prêts à travailler. »

La croyance de Jackson dans les Bears s’est manifestée dans la façon dont il a travaillé sa rééducation après avoir subi une blessure de Lisfranc la saison dernière. Il était un participant à part entière au minicamp parce que, comme l’a dit Eberflus, il a travaillé d’arrache-pied. Jackson n’a pas pris de vacances. Il est au siège de l’équipe à 40 miles au nord de la ville depuis la blessure. Il ne fait pas ça s’il ne voit pas quelque chose en quoi croire cette saison.

« L’énergie est tellement intense là-bas en ce moment », a déclaré Jackson. « Vous obtenez un groupe de gars comme ça, vous allez créer quelque chose de spécial. Nous avons beaucoup de jeunes gars et ils vont très bien. Ils arrivent, le pied sur la pédale, ils vont tout faire . Vous avez une équipe comme ça, quelque chose de spécial va se passer. »

Le NFC Nord est la division de n’importe qui. Chaque équipe a un chemin vers le sommet. Chaque équipe sait qu’elle a sa chance. Et les Bears n’hésitent pas à le savoir.

Carmen Vitali couvre le NFC Nord pour FOX Sports.

