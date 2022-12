Les Bears de Chicago n’ont pas envisagé de fermer QB Justin Fields pour les deux derniers matchs – Shaw Local

Le quart-arrière des Bears Justin Fields n’a pas pu terminer la défaite 35-13 de samedi contre les Bills de Buffalo après s’être blessé au pied, mais l’entraîneur Matt Eberflus prévoit que Fields disputera leurs deux derniers matchs.

Fields a subi la blessure en fin de match et le remplaçant Nathan Peterman a joué dans la dernière série des Bears. On a demandé à Eberflus lundi s’il était envisagé de fermer Fields avec deux matchs restants.

“Absolument pas”, a déclaré Eberflus. “Comme je l’ai dit après le match, il s’est fait marcher dessus. Il est prêt à partir. Il est en bonne santé, il est prêt à partir pour cette semaine.

Les Bears (3-12) terminent avec un match sur la route dimanche contre les Lions de Detroit (7-8) et accueillent ensuite les Vikings du Minnesota (12-3) le dimanche 8 janvier au Soldier Field.

Bien que certains fans ne voient pas d’inconvénient à ce que les Bears améliorent leur statut de repêchage avec deux autres défaites, c’est loin d’être l’esprit d’Eberflus. Il voit une très bonne raison pour laquelle les Bears mettant fin à leur séquence de huit défaites consécutives leur seraient bénéfiques à long terme.

“J’y verrais de la valeur, car nous devons apprendre à finir”, a déclaré Eberflus. « Nous sommes au match il y a deux jours, mais vous l’avez vu, n’est-ce pas ? C’était le quatrième quart-temps, à huit minutes de la fin, c’était 21-13, n’est-ce pas ? On a le ballon et on doit apprendre à finir. Nous devons en finir là-bas.

Dans la défaite contre Bills, l’une des meilleures équipes de l’AFC, les Bears ont de nouveau joué avec eux au quatrième quart. Mais dans ce qui a été un thème commun au cours du dérapage actuel, ils n’ont pas été en mesure de conclure l’affaire au quatrième trimestre.

“Ils sont sur le point de vraiment comprendre comment terminer le jeu et vous terminez avec une exécution qui définit le jeu”, a déclaré Eberflus. « C’est avec ça que tu finis. Vous finissez dans ces moments où les jeux quand ils comptent au quatrième quart-temps, nous exécutons. Et pour moi, ces deux prochains matchs sont à peu près cela. Être capable d’exécuter dans ces moments déterminants du jeu, ces jeux qui comptent et le faire. Et pour moi, c’est important pour l’avenir.

Serrage : Buffalo a fait le meilleur travail de toute la saison pour contrôler Fields en courant le ballon. Le quart-arrière de deuxième année des Bears a 1 011 verges, septième dans la NFL et le plus de tous les quarts-arrière, mais n’a porté que sept fois pour 11 verges.

Cela a brisé une séquence de huit matchs consécutifs au cours desquels Fields avait parcouru au moins 60 verges.

“(Les Bills) ont fait quelques bonnes choses”, a déclaré Eberflus. «Ils avaient quelques espions sur lui dans le jeu des passes, c’est sûr. Cela aurait pu être là où le joueur de ligne défensif sortait de là, ou c’était l’un des secondeurs, qui a fait quelques belles choses là-bas.

«J’ai laissé tomber quelques sécurités aussi pour l’espionner de cette façon. C’était globalement un bon plan, rien d’extraordinaire. Je pensais que (le coordinateur défensif) Leslie (Frazier) faisait ce qu’il fait normalement, jouer un bon football, solide et rapide. C’est ce que j’ai vu.

Les maintenir : On a demandé à Eberflus comment le personnel avait géré le moral à ce stade de la saison et son élimination des séries éliminatoires.

“Il s’agit vraiment de se concentrer sur le gars individuel pour commencer, d’avoir beaucoup de conversations avec chaque gars individuel pour s’assurer qu’il est au carré, puis il s’agit d’habitudes d’entraînement”, a-t-il déclaré. «Il s’agit d’avoir cette habitude et cette mentalité de championnat où nous allons faire nos affaires comme nous allons le faire.

«Nous allons être à l’heure, nous allons être respectueux, nous allons travailler dur et nous allons aller sur le terrain et nous allons travailler notre queue. Nous allons être concentrés dans les réunions. En ce moment, nous allons nous préparer pour Detroit et nous préparer pour notre excellent entraînement de mercredi et passer à jeudi, vendredi, puis nous allons le lancer. Il s’agit de s’en tenir au processus.