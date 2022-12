Les Bears de Chicago nomment Ken Leonard de Sacred Heart-Griffin pour le prix Don Shula High School Coach of the Year de la NFL – Shaw Local

Les Bears de Chicago ont annoncé jeudi la nomination de l’entraîneur de Sacred Heart-Griffin, Ken Leonard, pour le prix Don Shula NFL High School Coach of the Year.

C’est la deuxième fois que Leonard remporte la nomination après avoir été nominé en 2018. Les Bears feront un don de 2 000 $ au programme de football Cyclone.

“Ce fut une course amusante”, a déclaré Leonard dans une interview vidéo avec l’entraîneur-chef des Bears Matt Eberflus. « Je dis aux gens que je n’ai pas travaillé un seul jour de ma vie, c’est quelque chose que vous aimez. J’ai été béni.

Leonard a remporté la nomination après avoir couronné une carrière d’entraîneur de 43 ans en remportant le titre d’État de classe 4A cet automne. Il a terminé sa carrière en tant qu’entraîneur le plus gagnant de l’histoire de l’IHSA (419-81) et a remporté six championnats d’État et a participé à quatre autres matchs pour le titre.

Le prix a été créé en 2010 par la Fondation NFL et est décerné chaque année à un entraîneur de lycée qui fait preuve de «l’intégrité, de la réussite et du leadership illustrés par l’entraîneur le plus gagnant de l’histoire de la NFL, Don Shula». Chacune des 32 équipes de la NFL envoie des nominations et un gagnant sera annoncé en janvier, gagnant des prix de subvention de plus de 25 000 $ pour une utilisation personnelle et un programme de football.

“Je tiens à vous féliciter pour votre merveilleuse carrière, pour ce que vous avez fait, non seulement pour les enfants que vous avez touchés, mais aussi pour la vie de tous les enfants après cela”, a déclaré Eberflus à Leonard.

Au cours de la saison de football de l’IHSA, les Bears ont reconnu un total de neuf entraîneurs en tant qu'”entraîneur de la semaine” du lycée et neuf joueurs en tant que “High School All-Star”. Tous les gagnants seront honorés à la mi-temps du match des Bears contre les Eagles de Philadelphie dimanche au Soldier Field.