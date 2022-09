LAKE FOREST – Les Packers ont marqué sept points lors de leurs débuts dans la saison dimanche. Après la défaite d’ouverture de la saison contre les Vikings du Minnesota, 23-7, le quart-arrière Aaron Rodgers a plaisanté en disant que son équipe avait marqué quatre points de plus qu’elle ne l’avait fait lors de son ouverture de la saison il y a un an.

L’année dernière, les Packers ont perdu leur premier match, 38-3, contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Ce n’était pourtant pas un signe avant-coureur. Ils ont ensuite terminé 13-4 et remporté la tête de série n ° 1 au classement général de la NFC.

La semaine 1 de la saison NFL crée plus de réactions excessives que toute autre semaine. La taille de l’échantillon pour les 32 équipes reste petite. C’est pourquoi le coordinateur défensif des Bears, Alan Williams, ne tombe dans le panneau.

“N’achetez pas là-dedans”, a déclaré Williams. “Je me souviens l’année dernière en regardant la télé, les médias crucifiaient [Rodgers]. Ils crucifiaient l’équipe. Ils disaient qu’ils avaient fini.

Rodgers n’était, notamment, pas fait. Il a remporté son deuxième prix MVP consécutif.

Les luttes de la semaine dernière se sont produites pour diverses raisons. Les Packers sont défoncés sur la ligne offensive. Les tacles David Bakhtiari et Elgton Jenkins, ainsi que le garde Jon Runyan, ont été limités par les blessures. Le meilleur receveur Allen Lazard n’a pas joué lors de la semaine 1 en raison d’une blessure.

Combinez cela avec plusieurs chutes et des problèmes de communication entre le QB et ses receveurs, ainsi qu’une position sur la ligne de but par la défense des Vikings qui aurait facilement pu aller dans l’autre sens, et tout cela s’ajoute à une infraction qui a du potentiel mais qui doit s’exécuter. meilleur.

C’est pourquoi Williams accorde si peu d’attention aux luttes dans le Nord.

“Notre travail est de ne pas s’inquiéter de ce qui se passe avec eux”, a déclaré Williams. “Notre travail consiste à nous assurer que nous nous améliorons chaque semaine et à nous soucier davantage de nous-mêmes que de ce qui peut se passer à Green Bay.”

Ce qui se passe à Chicago, c’est que les Bears se dirigent vers Lambeau Field dimanche soir avec deux arrières défensifs recrues dans la formation de départ. Dans le passé, c’est le genre de situation qu’un quart-arrière comme Rodgers aime exploiter.

Le Safety Jaquan Brisker a impressionné lors de ses débuts la semaine dernière. Il a récupéré un échappé au premier quart-temps. Le demi de coin Kyler Gordon a eu une erreur dans la couverture, mais a par ailleurs eu un match solide. Ils ont tous les deux joué 100% des snaps défensifs pour les Bears.

Les bons quarts-arrière de la NFL choisissent le maillon le plus faible d’un secondaire. Dans ce cas, ce sont les recrues relativement non testées et le coin de troisième année Kindle Vildor, qui sert de cinquième arrière défensif dans les sous-ensembles.

“Je le regarde depuis un moment, je regarde le football grandir et des trucs comme ça”, a déclaré Gordon à propos de Rodgers. “Juste une sorte de planification de jeu et d’entrée dans le film pour pouvoir savoir contre qui je vais. Je suis surexcité.”

De plus, le match se déroulera sous les projecteurs du Sunday Night Football. Le monde entier de la NFL regardera.

“C’est différent dans la façon dont c’est dimanche soir – beaucoup de médias, beaucoup d’attention – mais c’est toujours du football”, a déclaré Williams. “Donc, notre travail consiste à vraiment garder le cap, rester concentré, exécuter, aligner, assigner, clé et technique, et se concentrer davantage sur cela que sur l’atmosphère environnante pendant le match de balle.”

Rapport de blessure : Le receveur recrue Velus Jones Jr. semble faire face à un revers dans sa récupération d’une blessure aux ischio-jambiers. Jones était retourné à l’entraînement mercredi après s’être absenté la semaine dernière. Jeudi, cependant, il a de nouveau été mis à l’écart.

Jones, s’adressant aux membres des médias mercredi, avait espéré qu’il pourrait avoir tendance à jouer cette semaine.

L’arrière Khari Blasingame a raté l’entraînement pour une raison personnelle jeudi. Tackle Riley Reiff (épaule) a repris sa pleine participation à l’entraînement.