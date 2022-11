Les Bears de Chicago n’agitent pas le drapeau blanc malgré l’échange des meilleurs défenseurs – Shaw Local

Dans ce qui pourrait surprendre certains, il n’y avait pas de drapeaux blancs flottant au vent pendant que les Bears s’entraînaient au Halas Hall mercredi.

Oui, l’ailier défensif Robert Quinn et ses 102 sacs en carrière sont partis. Il en va de même pour le secondeur pro Roquan Smith.

Mais l’équipe de Matt Eberflus n’est pas sur le point de jeter l’éponge sur la campagne 2022 et d’être d’accord avec une finition 4-13 ou 5-12.

“Beaucoup de gars de cette équipe ont des familles, et donc quand vous dites agiter le drapeau blanc sur la saison, c’est presque comme dire agiter le drapeau blanc sur vos familles”, a déclaré le défensif Justin Jones, qui a remplacé Smith comme l’un des quatre capitaines d’équipe. « Tu ne peux pas faire ça, mec. Ces gars sont ma famille. Je suis leur famille.

«Et personne n’agite le drapeau blanc sur personne. Nous allons jouer aussi fort que s’ils étaient avec nous.

Eberflus, la sécurité Eddie Jackson, l’ailier serré Cole Kmet, le quart-arrière Justin Fields, le demi de coin Jaylon Johnson et le receveur Darnell Mooney ont fait écho à des pensées similaires mercredi. Jackson a exprimé son appréciation pour la façon dont le directeur général Ryan Poles et Eberflus ont parlé au groupe de direction de 13 hommes des Bears de la direction de la franchise.

Pourtant, lorsqu’on lui a demandé sa première réaction à l’échange de Smith, Jackson n’a pas pu s’empêcher d’être honnête : « Je n’arrivais pas à y croire. J’étais incrédule. J’étais choqué. … Des pensées vous traversent la tête comme “Pourquoi jouons-nous?” Leur vision est-elle toujours la même que celle des joueurs ?’

“Comme, nous essayons de nous rendre au Super Bowl, d’accéder aux séries éliminatoires. Mais je ne suis pas à l’étage. Je comprends. Je comprends bien. Mais ça frappe juste différemment.

Le défi de rester compétitif – en particulier sur le plan défensif – est devenu beaucoup plus difficile au cours de la semaine dernière, mais cela ouvre également une opportunité pour les autres d’intensifier.

Cela ne se produit pas toujours comme dimanche à Dallas, car des joueurs de ligne D comme Jones, Al-Quadin Muhammad, Trevis Gipson et Armon Watts n’ont tous pas été des facteurs dans une défaite de 49-29.

Maintenant, le corps des secondeurs doit remplacer Smith – une grande demande compte tenu des choix composés de Joe Thomas, 31 ans, de la recrue Jack Sanborn et du nouvel ajout AJ Klein, qui a 31 ans et faisait partie de l’équipe d’entraînement des Giants jusqu’au 5 octobre.

“Nous pouvons faire deux choses : tout le monde peut commencer à penser à (eux-mêmes) comme, ‘Je vais juste avoir le mien'”, a déclaré Jackson. “Ou nous pouvons nous réunir comme, ‘Regarde, mec, c’est ce que nous avons. C’est tout ce que nous avons.

«Nous pouvons sortir ici et nous pouvons prouver que tout le monde a raison ou nous pouvons prouver que tout le monde a tort. Tout dépend de la façon dont nous réagissons.

« On parle de résilience. En ce moment, il est temps de montrer une véritable résilience pour chaque homme dans cette salle. »

Alors que la défense sera désormais contre elle – et en particulier dimanche contre le quart-arrière de Miami Tua Tagovailoa et le receveur large Tyreek Hill – l’offensive devrait poursuivre son ascension grâce à l’échange des Polonais contre l’élargi des Steelers Chase Claypool.

L’ancien choix de deuxième tour de Notre Dame a fait irruption sur la scène de la NFL en tant que recrue en captant 62 passes pour 873 verges et en marquant 11 touchés au total. Il a enregistré des nombres de réception similaires en 2021, mais a eu du mal cette saison alors que les Steelers sont passés de Ben Roethlisberger à Mitch Trubisky et à la recrue Kenny Pickett. Le Claypool de 6 pieds 4 pouces et 238 livres s’est également déplacé de l’extérieur vers la fente.

Maintenant, il a un nouveau départ et a hâte de voir comment il s’intègre dans le plan de Luke Getsy.

“Cela pourrait être super dynamique”, a déclaré Claypool lorsqu’on lui a demandé comment son ajout pourrait aider à libérer d’autres joueurs comme Mooney. «Nous sommes des récepteurs différents dans le bon sens. Nous faisons bien différentes choses. Évidemment, j’en saurai plus quand je m’entraînerai davantage avec lui. Mais je pense que ça va ouvrir encore plus l’offensive.

Kmet, qui a joué avec Claypool à Notre Dame, a convenu : « C’est un excellent ajout. Vous savez, je suis partial. C’est mon pote. Je suis donc ravi d’être à nouveau sur le terrain avec lui, c’est certain.

Bien sûr, Claypool doit apprendre le livre de jeu, il se peut donc qu’il n’ait pas beaucoup d’impact pendant un certain temps.

Maintenant qu’une autre journée émouvante est derrière eux, nous verrons si les Bears peuvent se recentrer et se rassembler.

Cela semble possible, surtout parce qu’ils ont des leaders comme Jackson qui n’ont pas peur de parler quand ils remarquent que l’ambiance est éteinte – comme c’était le cas à l’entraînement mercredi.

“C’était comme un silence sur la défense. Je veux dire, calme. Vous pouviez entendre une mouche tomber », a déclaré Jackson. “Je suis juste allé là-bas comme, ‘Hé, allons-y, mec! Je sais que c’est triste, je sais que tu le ressens en ce moment, mais maintenant il est temps de se rallier les uns aux autres. Il est maintenant temps d’être des hommes adultes. Contrôlez ce que nous pouvons contrôler – et c’est ainsi que nous réagissons à la situation.

“J’ai l’impression que nous avons les gars dans le vestiaire qui peuvent faire ça.”

https://www.dailyherald.com/sports/20221102/why-despite-trading-away-top-defenders-bears-arent-waving-white-flag