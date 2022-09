Football intelligent et discipliné.

C’est quelque chose que nous avons vu très peu de chose pendant une grande partie de la douloureuse course de quatre ans de Matt Nagy en tant qu’entraîneur-chef des Bears.

Une combinaison de pénalités débiles, d’appels de jeu incroyablement mauvais et de revirements misérables a conduit à de nombreux revers provoquant des maux de tête pour toutes les personnes impliquées.

Entrez Matt Eberflus, le nouvel entraîneur-chef des Bears, qui nous a dit que les pénalités meurtrières appartiendraient au passé.

Les équipes perdantes commettent celles-ci. Les gagnants jouent dur mais se battent rarement.

Et wow avons-nous vu cela se jouer de manière convaincante lors de la superbe victoire 19-10 des Bears sur les 49ers de San Francisco au Soldier Field dimanche.

C’était d’autant plus impressionnant à cause de la façon dont la première mi-temps s’est terminée, avec les Bears traînant 10-0 et se faufilant dans les vestiaires après que leur remplaçant recrue ait commis une pénalité de 15 verges pour avoir essuyé le terrain avec une serviette avant un but sur le terrain. tentative avec 25 secondes restantes.

Pas moyen que les Bears se remettent de tout cela et gagnent ce match sous Nagy.

Certainement pas.

Au lieu de cela, ce sont les Niners – une équipe qui, selon certains, atteindra le Super Bowl – qui se sont décousus en seconde période.

Quand ce fut fini, ce sont les Bears qui agissaient comme des enfants de 8 ans et faisaient des flops de ventre dans la zone d’extrémité nord trempée.

“C’était génial”, a déclaré le quart-arrière Justin Fields, qui était 8 sur 17 en passant pour 121 verges par un après-midi pluvieux et venteux au bord du lac. «Nous en avons parlé juste avant de prendre le dernier genou. Tous les gars étaient ravis de courir jusqu’à la zone des buts et de faire ça.

“C’était un moment instantané, c’est sûr.”

Le garde Teven Jenkins a déclaré: «C’était un bon moment. C’était comme (être) à nouveau un petit enfant parce qu’il y a toute cette pluie, toutes les acclamations.

Bien que les Bears aient résisté en première mi-temps, ils n’ont rien pu faire au sol ou dans les airs. David Montgomery a eu neuf courses pour 13 verges, et les trois seules réalisations de Fields étaient sur les écrans.

Ensuite, il est apparu que le premier entraînement de la seconde mi-temps était également un raté, mais une pénalité de masque facial de 15 verges sur les troisième et quatrième a donné une nouvelle vie aux Bears.

Et trois jeux plus tard, ils ont fait payer les Niners.

Au troisième et 10 de leur propre ligne de 49 verges, Fields s’est précipité sur sa gauche et a scanné le terrain. Cependant, les Niners ont trop poursuivi et ont oublié le receveur large Dante Pettis.

Debout tout seul, Pettis a commencé à penser : « Oh ! Oh! Oh!”

Ah, en effet.

Fields a lancé une spirale haute à Pettis, qui n’a eu qu’à attendre que le ballon descende. Une fois qu’il l’a fait, il l’a attrapé et a boulonné 51 mètres dans la zone des buts pour réduire l’avance de San Francisco à 10-7.

“Je (l’ai vu) s’installer pour me lancer et je me suis dit:” D’accord. Allons-y », a déclaré Pettis, qui a fait son entrée dans la ligue avec les Niners en 2018.« Le ballon avait l’impression d’être dans les airs pour toujours. J’attendais juste là, je l’ai attrapé comme un botté de dégagement et j’ai décollé.

San Francisco a commis deux autres pénalités lors du prochain entraînement des Bears, dont une de 15 verges pour un coup sûr tardif sur Fields. Cela a aidé à mener à la passe de TD de 18 verges de Fields à Equanimeous St. Brown, ce qui a donné aux Bears une avance de 13-10 avec 12:45 à faire.

Lors du prochain entraînement de San Francisco, Eddie Jackson a enregistré sa première interception depuis 2019. Il a reculé de 26 mètres et a placé les Bears à 21 des Niners. Quelques instants plus tard, Khalil Herbert a chargé à partir de 3 mètres pour porter le score à 19-10.

Alors, cette victoire des Bears était-elle parfaite ? Bien sûr que non.

Mais c’était un changement rafraîchissant et nous fait nous demander si quelque chose de spécial pourrait se préparer dans la Windy City.

“L’entraîneur dit toujours que c’est l’endurance mentale et physique”, a déclaré Fields. « Qui peut jouer le plus longtemps le plus fort ? Jouez simplement à chaque jeu.

« Je pense que nous avons gagné ce match avec de l’endurance mentale et physique, donc je suis fier de la défensive, fier de la ligne O.

“Juste fier de tout le monde aujourd’hui.”

https://www.dailyherald.com/sports/20220911/eberflus-bears-play-with-discipline-beat-49ers-in-diluvial-debut