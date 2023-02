Les Bears de Chicago finalisent l’achat de 197,2 millions de dollars d’Arlington Park – Shaw Local

Il y a un nouveau voisin au 2200 W. Euclid Ave. à Arlington Heights : le Chicago Bears Football Club.

L’organisation a annoncé mercredi qu’elle avait conclu son achat de 197,2 millions de dollars de la propriété fermée de 326 acres d’Arlington Park – une étape importante dans la relocalisation tant recherchée de la ville à la banlieue de la franchise charter NFL.

Mais dans une lettre ouverte à la communauté publiée mercredi à 15 heures, les Bears avertissent que l’achat du terrain ne signifie pas que leur vision d’un réaménagement de 5 milliards de dollars du site de l’hippodrome fermé – mis en évidence par un stade en forme de dôme – est une affaire conclue.

L’accord final avec Churchill Downs Inc. a été signé environ 17 mois après la dernière course de chevaux pur-sang sur la piste légendaire, et un accord initial de vente et d’achat avec les Bears a été annoncé.

Cela survient alors que les Bears tentent de renforcer le soutien à Springfield pour un nouveau mécanisme de financement qui donnerait à l’équipe un allégement massif de l’impôt foncier, ce qui a déjà suscité la résistance des districts scolaires locaux.

“Bien que cette clôture marque un développement majeur dans l’évaluation en cours, il n’y a pas eu de décision que le développement de la propriété récemment acquise aura lieu”, ont écrit les Bears dans la lettre ouverte. «Mais les nouvelles d’aujourd’hui sont néanmoins une mise à jour passionnante et positionnent notre État et la région de Chicagoland pour être en mesure d’accueillir des événements de divertissement et sportifs de classe mondiale à une échelle sans précédent.

«Nous sommes impatients de poursuivre cette évaluation avec le village d’Arlington Heights, les organismes gouvernementaux environnants et l’Assemblée générale dans les mois à venir, et de transmettre ce que nous pensons nécessaire pour transformer la propriété d’Arlington Heights récemment achetée et en grande partie inactive en l’une des plus divertissement et points de destination emblématiques de méga-projets dans le monde.

Le maire d’Arlington Heights, Tom Hayes, a qualifié la fermeture des Bears de “jalon majeur” dans un processus qui a duré un an et demi, mais a reconnu qu’il restait encore beaucoup de diligence raisonnable à faire par l’équipe et le village.

« Nous sommes ravis de l’opportunité unique que cela représente, et certainement reconnaissants que les Bears aient choisi de faire un investissement aussi important dans notre communauté », a déclaré Hayes.

Mercredi, les Bears ont doublé leur demande d’aide publique pour le projet : des fonds pour les infrastructures telles que les routes et le drainage des eaux, et la “certitude de l’impôt foncier”. Cette dernière demande est une allusion à la législation que le club et les groupes d’entreprises proposent à Springfield pour un programme de paiements tenant lieu d’impôts qui permettrait aux développeurs de «méga projets» – ceux d’une valeur d’au moins 500 millions de dollars – d’effectuer des paiements négociés aux organismes fiscaux locaux. comme les écoles tout en obtenant un gel de l’évaluation pouvant aller jusqu’à 40 ans. Les Bears ont réitéré qu’ils financeraient en privé la construction du stade lui-même.

“Ce soutien, ainsi que l’investissement de l’équipe, seront cruciaux pour garantir que les économies locales et de l’Illinois reçoivent un afflux spectaculaire et durable d’investissements et de nouvelles recettes fiscales d’une ampleur jamais vue auparavant dans la région”, lit-on dans la lettre des Bears. .

Mais les districts scolaires qui couvrent la propriété d’Arlington Park s’opposent de plus en plus au plan de financement, car il faudrait une réduction de leurs futurs revenus d’impôt foncier.

La semaine dernière, les conseils scolaires du district 214 du Northwest Suburban High School District et du Palatine Township Elementary District 15 ont autorisé l’embauche d’un lobbyiste qui n’a pas encore été nommé pour s’opposer – ou du moins être amendé – au soi-disant projet de loi PILOT récemment déposé par l’État démocrate. La sénatrice Ann Gillespie d’Arlington Heights. Le conseil d’administration du district 211 du lycée Palatine-Schaumburg pourrait se joindre à l’effort lors de sa réunion jeudi soir.

Les Bears ont déclaré que la communauté environnante continuerait de faire partie intégrante du processus de planification et qu’ils continueraient d’avoir un «dialogue ouvert» avec les résidents, les propriétaires d’entreprises, les écoles, les élus et les autres parties prenantes.

En réponse à certains qui craignaient que le réaménagement ne nuise aux offres de divertissement du centre-ville d’Arlington Heights, les Bears ont déclaré que leur centre régional de divertissement, de shopping et d’événements communautaires «compléterait les entreprises établies et la communauté florissante déjà en place».

Le club a proposé un stade fermé sur une partie nord-ouest de 120 acres de la propriété et un quartier commercial / de détail et de logement attenant sur les 206 acres au sud-est. Cela pourrait inclure des restaurants, des magasins, des bureaux, un hôtel, une salle de spectacle, un centre de conditionnement physique, des maisons en rangée et des logements multifamiliaux, des parcs et des espaces ouverts.

“Le plan global ne fonctionnera que si le village d’Arlington Heights, les municipalités environnantes, le comté de Cook, le grand Chicagoland et l’État de l’Illinois reçoivent tous des avantages économiques importants, et nous sommes convaincus qu’un mégaprojet comme celui-ci peut être efficace”, ont déclaré les Bears. états de lettre.

https://www.dailyherald.com/news/20230215/closing-time-chicago-bears-finalize-1972-million-purchase-of-arlington-park