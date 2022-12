Les Bears de Chicago espèrent que Justin Fields jouera, mais ils ont également signé un autre quart-arrière – Shaw Local

LAKE FOREST – Les Bears espèrent que le quart-arrière partant Justin Fields pourra revenir à l’action cette semaine contre les Packers de Green Bay, mais ils prennent beaucoup de précautions au cas où il ne le pourrait pas.

Fields continue de faire face à une blessure à l’épaule gauche, qui l’a écarté la semaine dernière contre les Jets de New York. Pendant ce temps, le quart-arrière remplaçant Trevor Siemian a subi une blessure oblique lors de la défaite de dimanche et souffre toujours de la même blessure. Siemian n’a pas participé à l’entraînement mercredi.

Fields, qui était limité mercredi, a partagé les représentants avec le quart-arrière de l’équipe d’entraînement Nathan Peterman à l’entraînement au Halas Hall. Les Bears se sont également donné une option d’assurance supplémentaire en signant le quart-arrière Tim Boyle de l’équipe d’entraînement de Detroit.

Fields reste au jour le jour, selon l’entraîneur-chef Matt Eberflus. Fields s’est blessé à l’épaule gauche, son épaule qui ne lance pas, le 20 novembre contre Atlanta lorsqu’il a atterri maladroitement sur son bras. Il a des ligaments partiellement déchirés à l’épaule. Il s’est échauffé avant le match de dimanche contre les Jets, mais il n’a pas réussi à franchir les obstacles médicaux requis pour jouer.

Fields a déclaré mercredi que la semaine dernière, pendant l’entraînement, il ne pouvait faire que des “trucs de base”.

“Je veux juste m’assurer que je peux faire tout ce que je dois faire pour jouer à un match”, a déclaré Fields. “Je le saurai dans la pratique.”

Les Bears affronteront les Packers dimanche midi au Soldier Field. Fait rare pour cette rivalité historique, aucune des deux équipes n’a encore beaucoup de chance en séries éliminatoires. Les Packers (4-8) n’ont qu’une victoire de plus que les Bears (3-9).

Avec une semaine de congé à venir après le match des Packers, il pourrait être prudent pour les Bears de donner à l’épaule de Fields une semaine de repos supplémentaire. Ils ne rejoueront pas avant le 18 décembre. Comme il l’a fait la semaine dernière, cependant, Eberflus garde ses plans secrets.

“S’il se sent vraiment à l’aise et se sent bien et que sa mobilité et sa force sont de retour pour le personnel médical, puis que le directeur général et l’entraîneur-chef le regardent et disent:” Hé, feu vert “- alors c’est un feu vert”, a déclaré Eberflus. “Donc, nous le verrons au cours de la semaine.”

Fields a déclaré, publiquement en tout cas, que la situation avec la semaine de congé ne lui importait pas. Pourtant, le fait que les Bears font venir Boyle est pertinent.

Boyle, 28 ans, n’a pas été repêché en 2018 dans l’est du Kentucky, puis a signé avec les Packers. Il était avec Green Bay pendant trois saisons, mais a rarement joué. Il a passé 2021 et toute cette saison dans l’équipe d’entraînement des Lions. Il a commencé trois matchs à la place de Jared Goff, blessé, la saison dernière.

L’ajout de Boyle à la liste active donne aux Bears quatre options au quart-arrière entre Fields, Siemian, Boyle et Peterman, qui fait partie de l’équipe d’entraînement mais pourrait être fléchi jusqu’à la liste active.

Siemian a failli s’absenter du match de dimanche après s’être blessé à l’oblique avant le coup d’envoi. Il y avait une certaine confusion au MetLife Stadium sur qui jouerait après que les Bears aient annoncé que Peterman commencerait. Avec Fields et Siemian aux prises avec des blessures, les Bears n’avaient d’autre choix que de faire venir un autre QB.

Fields veut définitivement jouer cette semaine, mais cela ne dépend peut-être pas de lui.

“Nous devons toujours protéger le quart-arrière”, a déclaré Eberflus. « Nous devons le garder en sécurité. Il doit se tenir hors de danger. La situation cette semaine n’est pas différente. Certes, nous examinons tout cela chaque semaine.

Jackson fait pour la saison : Eberflus a confirmé que le safety Eddie Jackson est bel et bien fait pour la saison. Les Bears ont placé Jackson sur la liste des blessés mardi.

Jackson a subi une blessure de Lisfranc au pied lors de la défaite de dimanche contre les Jets. Eberflus a déclaré que les Bears ne savaient toujours pas si Jackson aurait besoin d’une intervention chirurgicale, mais sa saison 2022 est terminée.

Les Bears ont perdu Jackson et le receveur Darnell Mooney pour le reste de la saison le même jour.

Bilan des blessures du mercredi : Le rapport sur la blessure des Bears était long mercredi. Le plaqueur Larry Borom (cheville/genou), le safety Jaquan Brisker (commotion cérébrale), le demi de coin Kyler Gordon (commotion cérébrale), le receveur Dante Pettis (maladie), le plaqueur Riley Reiff (dos) et Siemian (oblique) ne se sont pas entraînés.

Le receveur Chase Claypool (genou), le demi de coin Kindle Vildor (cheville) et Fields (épaule) étaient limités.

Le secondeur Sterling Weatherford (commotion cérébrale) est revenu à la pleine participation.

Mise à jour de Rodger : À Green Bay, le quart-arrière Aaron Rodgers s’est absenté de l’entraînement avec des blessures au pouce et aux côtes mercredi, mais l’entraîneur-chef Matt LaFleur a déclaré qu’il s’attend à ce que Rodgers joue dimanche.

Le remplaçant Jordan Love a mis fin à la défaite de la semaine dernière contre les Eagles après que Rodgers se soit blessé aux côtes. Eberflus a déclaré que les Bears s’attendent à ce que Rodgers joue.