Les Bears de Chicago échouent – ​​encore une fois – contre les Packers de Green Bay à Lambeau – Shaw Local

Lorsque les Bears ont bouleversé San Francisco au Soldier Field lors de l’ouverture de la saison, ils sont restés fidèles à leurs armes et ont fait peu d’erreurs mentales, voire aucune.

L’équipe de l’entraîneur-chef Matt Eberflus a épuisé les Niners, a profité de quelques couvertures ratées et s’est imposée 19-10.

Enhardi par cette victoire improbable, l’ailier défensif Trevis Gipson n’a eu aucun problème à prédire une victoire à Green Bay dimanche, en disant: «Nous allons gagner. Vous avez ma parole.

Eh bien, Gipson a fait sa part en limogeant Aaron Rodgers deux fois en première mi-temps, mais les Bears n’ont pas réussi à contenir Packers RB Aaron Jones et ont fini par perdre à Green Bay, 27-10.

Rien qu’en première mi-temps, Jones s’est frayé un chemin à 92 verges en 10 touches et a marqué deux touchés alors que les Packers (1-1) ont pris une avance de 24-7. Rodgers a également été assez vif, lançant pour 164 verges et deux touchés au cours des 30 premières minutes.

Cependant, créditez les Bears de ne pas s’en aller. Ils ont accroché avec les Packers en seconde période et auraient pu réduire l’avance à 24-17 s’ils s’étaient convertis en quatrième et court depuis l’intérieur de la ligne de 1 mètre. Au lieu de cela, Justin Fields – qui a retiré le claquement du fusil de chasse – a été arrêté sur un gardien à quelques centimètres à peine avec 8:13 restants.

Le résultat a tenu après un long examen. Green Bay a glacé la victoire avec un entraînement de neuf jeux et 89 verges qui s’est terminé par un placement de 28 verges.

Jones a terminé avec 132 verges en 15 courses et a ajouté 38 verges supplémentaires en trois réceptions. Les Packers ont amassé 203 verges au sol au total. Aaron Rodgers avait 18 ans sur 24 pour 228 verges et deux touchés. Il a maintenant une fiche de 24-5 contre les Bears.

Fields est allé 7 sur 11, passant pour 70 verges avec une interception. Il a marqué le seul TD des Bears sur une course de 3 verges au premier quart.

Ce que nous avons appris dimanche, c’est que les Bears (1-1) doivent jouer un football presque parfait s’ils veulent vaincre des équipes plus talentueuses. Et nous ne parlons pas UNIQUEMENT de football sans erreur non plus.

Ils doivent être intelligents et tirer parti de chaque situation.

Deux exemples criants ressortent de cette première mi-temps charnière :

• Après que Robert Quinn ait limogé Rodgers en troisième et 10e au début du deuxième quart, les Bears ont récupéré le ballon à seulement 10-7. Lors du premier jeu, le vétéran de 10 ans TE Ryan Griffin a été sifflé pour un faux départ.

Cela ne peut tout simplement pas arriver.

Les Bears ont ramassé 5 verges sur deux courses de Khalil Herbert, puis ont affronté le troisième et le 10 de leurs propres 20. Fields a reculé, a obtenu une bonne protection et a scanné le terrain. Personne n’a ouvert. Personne n’a ouvert. Personne n’a ouvert. Alors il est parti. Il semblait qu’il aurait pu se précipiter pour les 10 verges, mais il a choisi de lancer depuis la ligne des 22 verges. Il était au-dessus de la ligne de mêlée et les Bears ont dû effectuer un botté de dégagement.

Mercredi, j’ai interrogé Fields sur sa philosophie en matière de course à pied. Va-t-il toujours glisser quand un défenseur est proche ? Le plus souvent? Une partie du temps?

“J’essaie de ne pas prendre de coups du tout, pour être honnête avec vous – à moins que le jeu ne soit en jeu”, a déclaré Fields, qui a plongé pour le pylône juste avant ce jeu décisif de quatrième essai au quatrième quart. “Troisième et court, quatrième et court ou nous sommes sur la ligne de but – c’est vraiment la seule fois où je prends un coup sûr. À part ça, je vais à peu près glisser.

Ce qui est bien. Mais dans ce cas, je pense qu’il aurait dû au moins essayer de faire un mouvement en plein champ.

• Après le botté de dégagement des Bears, Green Bay a marché jusqu’à la ligne de 24 verges des Bears. Mais une pénalité de maintien offensif et un sac de Gipson en ont fait le deuxième et le 28 de la ligne des 42 verges. Parfait. Pas pire qu’un field goal arrive, n’est-ce pas ?

Mauvais.

Au lieu de cela, Rodgers a frappé la recrue WR Romeo Doubs pour 20 verges, puis s’est connecté avec le vétéran Randall Cobb pour 9. Deux jeux plus tard, Jones a suivi AJ Dillon dans la zone des buts pour porter le score à 17-7.

David Montgomery, qui n’a eu que cinq courses en première mi-temps, a terminé avec 122 verges en 15 courses. Khalil Herbert a amassé 38 verges en quatre courses.

La prochaine étape pour les Bears est un match à domicile contre Houston (0-1-1).

https://www.dailyherald.com/sports/20220918/bears-come-up-short-x2014-again-x2014-in-lambeau-packers-win-27-10