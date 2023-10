Les Bears de Chicago échangent Chase Claypool aux Dolphins de Miami et échangent leurs choix au repêchage – Shaw Local

Les Bears ont échangé le receveur Chase Claypool aux Dolphins de Miami, coupant ainsi les liens avec un joueur qui avait un potentiel athlétique alléchant, mais qui ne s’est jamais vraiment adapté à l’offensive des Bears.

Les Bears envoient Claypool à Miami vendredi, en attendant un examen médical, dans le cadre d’un échange qui comprend un échange de choix. Les Bears recevront le choix de sixième ronde de Miami en 2025 et Miami recevra le choix de septième ronde des Bears en 2025.

Accepter cet échange de choix en fin de ronde en échange de Claypool, c’est essentiellement admettre une erreur et passer à autre chose pour le directeur général des Bears, Ryan Poles. Il y a moins d’un an, les Polonais ont échangé un choix de deuxième ronde aux Steelers de Pittsburgh en échange de Claypool. Ce choix a fini par être le choix n ° 32 au repêchage global du repêchage de 2023.

Claypool possède un mélange unique de taille et de vitesse, mais les drames hors du terrain n’étaient jamais loin derrière lui. Les Bears l’ont mis sur le banc la semaine dernière, quelques jours après qu’il ait déclaré aux médias que l’équipe n’utilisait pas ses compétences correctement.

Claypool n’a pas joué dimanche contre Denver et l’équipe lui a demandé de ne pas venir travailler cette semaine. Il n’a pas fait le déplacement avec les Bears à Washington DC pour la victoire de jeudi contre les Commanders.

Pour les Bears, il était temps de passer à autre chose. Si Claypool n’était pas avec l’équipe, cela ne servait à rien de le garder sur la liste des 53 joueurs. Le retour que les Polonais ont reçu pour Claypool montre que le marché commercial n’était pas vraiment énorme. Mais le fait qu’ils aient reçu quelque chose – même juste un échange de choix – en retour était une bonne chose pour les Bears.

Les Bears quitteront Claypool après avoir remporté deux de leurs meilleurs matchs de passes depuis longtemps. Le quart-arrière Justin Fields a réussi huit passes de touché au cours des deux derniers matchs. Interrogé à propos de Claypool cette semaine, Fields a déclaré que c’était « nul », mais que les Bears devaient simplement passer à autre chose.

« Je ne souhaite que le meilleur à Chase », a déclaré Fields plus tôt cette semaine. «Je pense qu’il sait qu’il a un peu raté en disant cela, mais je ne lui souhaite que le meilleur. C’est un joueur talentueux et c’est une personne formidable, il a bon cœur et travaille très dur. Je vais certainement rester en contact avec lui quoi qu’il arrive.

Claypool termine sa carrière chez les Bears avec 18 attrapés pour 191 verges et un touché en 10 matchs.

Maintenant, Claypool se dirige vers une équipe de Miami qui est l’une des meilleures attaques de passe du football. Avec Tyreek Hill et Jaylen Waddle en place, les Dolphins auront des partants importants et établis devant Claypool sur la liste. Ils prennent essentiellement un pari peu coûteux sur l’idée de pouvoir débloquer Claypool.