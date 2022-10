Les Bears de Chicago désignent WR N’Keal Harry pour revenir de la réserve blessée – Shaw Local

LAKE FOREST – Les Bears pourraient bientôt avoir de l’aide au receveur large.

L’équipe a désigné le receveur N’Keal Harry pour le retour de la réserve blessée mercredi. Harry est absent depuis début août après s’être blessé à la cheville au camp d’entraînement. Harry a commencé la saison régulière sur IR et a raté les quatre premiers matchs de la saison.

Le désigner pour le retour signifie que Harry est toujours sur IR, mais il peut retourner à l’entraînement. L’équipe dispose d’une fenêtre de 21 jours pour ramener Harry dans la liste active. Harry s’est entraîné avec l’équipe mercredi au Halas Hall.

L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, a un peu tempéré les attentes, du moins pour cette semaine. Harry n’a pas été sur le terrain d’entraînement depuis près de deux mois. Un retour à la forme du jeu à temps pour le match de dimanche contre les Vikings du Minnesota pourrait ne pas être un calendrier réaliste.

“Nous devrons attendre et voir où il est”, a déclaré Eberflus. “S’il va bien, il y a potentiellement [a return this week]. C’est 21 jours. Nous le découvrirons au fur et à mesure. Nous aimons où il est en ce moment, bien sûr.

Les Bears apprécient clairement le receveur de quatrième année qui était un choix de première ronde (32e au total) des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2019. Le directeur général des Bears, Ryan Poles, a échangé un choix de septième ronde de 2024 aux Patriots en échange de Harry.

À 6 pieds 4 pouces et 225 livres, les Bears n’ont pas vraiment d’autre receveur comme Harry. Sa taille est indéniable et s’apparente davantage à un bout serré. En Nouvelle-Angleterre, les Patriots n’ont jamais vraiment compris comment débloquer cette taille.

“Il serait, bien sûr, un bon match pour les petits DB”, a déclaré mercredi le quart-arrière des Bears Justin Fields. « En tête-à-tête, surtout [in the] zone rouge, juste lui lancer un entre-deux, c’est l’une des choses qu’il fait vraiment bien. Donc juste être capable de lancer plus de 50-50 balles.

La blessure à la cheville d’Harry était assez grave. Cela a nécessité une intervention chirurgicale, qui a été effectuée le ou vers le 11 août. À l’époque, un rapport du réseau NFL indiquait que Harry avait besoin d’une chirurgie de la corde raide, qui utilise essentiellement un implant pour ancrer le tibia et le péroné ensemble.

Mercredi, Eberflus a convenu avec Fields que Harry est un récepteur assez unique, en particulier sur cette liste des Bears.

“Tout le monde s’ouvre différemment”, a déclaré Eberflus. « Et je pense qu’il a un ensemble de compétences unique. Comme nous l’avons dit, c’est un gars au gros corps qui est ouvert comme un bout serré. Les extrémités serrées sont généralement ouvertes parce qu’elles sont couvertes par des gars plus petits. Le rayon de capture est là. Ils peuvent utiliser leur rayon pour pouvoir rester et rester ouverts. Donc je pense qu’il a tout ça.

Les Bears auraient certainement besoin d’aide au receveur. Personne dans l’équipe n’a encore capté 10 passes cette saison. Darnell Mooney mène toutes les passes attrapées avec huit attrapés pour 121 verges.

Cheveux blancs à IR : Les Bears ont placé le garde gauche partant Cody Whitehair sur la liste des blessés avec une blessure au genou droit. Whitehair manquera au moins quatre semaines. Eberflus s’attend à ce que Whitehair revienne à un moment donné cette saison.

Avec Whitehair sortant, les Bears ont terminé le match de la semaine dernière avec la formation suivante sur la ligne offensive: Braxton Jones au tacle gauche, Lucas Patrick au garde gauche, Sam Mustipher au centre, Teven Jenkins au garde droit et Larry Borom au tacle droit.

Les Bears iront probablement de l’avant avec la même formation cette semaine. Patrick et Jenkins avaient auparavant partagé le temps à la garde droite. Avec Whitehair sorti, il est logique de déplacer l’un d’eux vers le poste de garde gauche.