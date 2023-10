Les Bears de Chicago cassent un dérapage de 14 matchs alors que la soirée de carrière de DJ Moore condamne Washington

Justin Fields a rejoint DJ Moore pour 230 verges et trois touchés, et les Bears de Chicago ont remporté leur première victoire de la saison, battant les Commanders de Washington 40-20 jeudi soir, quelques heures après la nouvelle de la mort du grand franchise Dick Butkus.

Les Bears ont mis fin à un dérapage de 14 matchs datant de la saison dernière. C’est leur première victoire depuis le 24 octobre 2022, et elle est intervenue avec un receveur en exil, leur coordinateur défensif disparu et après avoir perdu une avance de 21 points la semaine dernière.

Rien de tout cela n’avait d’importance pour le moment. Fields a réussi quatre passes de touché pour égaler son record en carrière la semaine dernière, cette fois dans un effort gagnant alors que Chicago (1-4) a temporairement mis de côté tout le drame hors du terrain.

Fields a lancé pour 282 verges et a couru pour 57 verges, y compris une course pour un premier essai à la fin du troisième quart après avoir basculé le ballon vers lui-même après un claquement élevé. Moore a reçu 137 verges au cours de la seule première mi-temps, devenant ainsi le premier joueur des Bears à dépasser 125 avant la mi-temps depuis au moins 2000, et a terminé avec huit attrapés.

C’était une performance tellement impressionnante qu’elle a attiré l’attention de LeBron James, qui a posté sur les réseaux sociaux : « J Fields et DJ Moore deviennent fous en ce moment !!! SHEESH !!”

J Fields et DJ Moore deviennent fous en ce moment !!! SHEESH !! 🔥🔥🔥🔥#TNFonPrime -LeBron James (@KingJames) 6 octobre 2023

Les Bears ont également obtenu une performance défensive qui semblait être une manière appropriée d’honorer Butkus, le redoutable secondeur du Temple de la renommée décédé à 80 ans plus tôt jeudi. Ils ont forcé deux revirements et limogé Sam Howell cinq fois pour rebondir après une mauvaise défaite contre Denver.

Washington (2-3) a perdu un troisième match consécutif, cette fois aux prises avec des plaqués manqués et une couverture défensive dégradée, tout en échouant une fois de plus à forcer un revirement. Ajoutez à cela l’interception de Howell, et il y avait une raison pour laquelle les commandants ont été hués hors du terrain à la mi-temps par les fans qui ont de nouveau emballé FedEx Field pour une autre salle comble.

Leur tentative de retour en seconde période a échoué, retardée par les tâtonnements de Logan Thomas, un entraînement ultérieur calant dans la zone rouge et Joey Slye ratant une tentative de placement de 46 verges à cinq minutes de la fin. Washington s’est approché de 10 points, mais n’a pas pu mettre fin à sa séquence de défaites et maintenir Chicago en marche.