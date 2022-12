Les Bears de Chicago bénéficieront du “style de course unique” de RB Khalil Herbert – Shaw Local

LAKE FOREST – Khalil Herbert a eu amplement le temps de regarder un film au cours du dernier mois alors qu’il souffrait d’une blessure à la hanche.

Le porteur de ballon de deuxième année des Bears s’est blessé à la hanche lors d’un retour de coup de pied le 13 novembre contre les Lions de Detroit. Cela l’a atterri sur la réserve blessée, mis à l’écart pour un minimum de quatre matchs. Avec une semaine de congé pendant cette période, il n’a pas vu le terrain de football depuis cinq semaines.

Cela lui laissait beaucoup de temps pour étudier sur sa tablette.

“L’une des choses les plus importantes [is], j’ai envie de tomber en avant sur toutes mes courses », a déclaré Herbert mercredi lors de l’évaluation de son jeu. «Enlever les pièces négatives. Essayer de trouver un moyen d’obtenir une cour ou quoi que ce soit si les choses tombent en panne.

L’entraîneur des porteurs de ballon des Bears, David Walker, a déclaré que tomber en avant, pour un porteur de ballon, s’assure que lorsqu’il y a un contact, il ne laisse pas le défenseur le projeter en arrière ou sur le côté.

“C’est fait avec votre niveau de pad”, a déclaré Walker. “Nous parlons des trois derniers mètres avant le contact et de finir par les gars.”

Herbert est de retour à l’entraînement cette semaine et semble être prêt à reprendre l’action samedi contre les Bills de Buffalo à Soldier Field. Les Bears devraient avoir leur coup de poing un-deux au porteur de ballon avec le partant David Montgomery et Herbert de retour dans le mélange.

Avant la blessure, Herbert marquait en moyenne 6 verges par course avec 643 verges et quatre touchés en 10 matchs. Jusqu’à ce qu’il se blesse à la hanche, Herbert devançait Montgomery au sol.

Une grande partie de cela a été la capacité d’Herbert à frapper rapidement les trous. Avec Herbert, il y a peu d’espace perdu dans son mouvement de course. Il n’a pas passé beaucoup de temps à essayer de faire rater les défenseurs. Montgomery est beaucoup plus sournois et passe plus de temps à se déplacer latéralement. Ce n’est pas une mauvaise chose. C’est juste un style différent.

“Style de course unique”, a déclaré le coordinateur offensif Luke Getsy à propos d’Herbert. «La patience cool qu’il a. La façon dont les gars peuvent naturellement rebondir sur lui, je pense, est vraiment cool. Ce qui est vraiment bien aussi, c’est que c’est un type de dos différent. Je pense qu’il y a une valeur là-dedans, et avoir deux types de coureurs de style différents.

Herbert a déclaré que sa blessure à la hanche était maintenant en bonne santé à 100 %. Lorsqu’il était absent, les Bears ont utilisé le choix de repêchage recrue de sixième tour Trestan Ebner et le ramassage d’agent libre Darrynton Evans comme deuxième porteur de ballon. Aucun des deux n’a trouvé le type de succès qu’Herbert a remporté au début de la saison.

Rajouter Herbert dans le mélange devrait donner aux Bears un autre coureur dangereux. Avec un temps froid et venteux attendu samedi, il ne serait pas surprenant que les Bears gardent le ballon au sol autant que possible.

“Responsable pour nous tous et Justin [Fields] met beaucoup de pression sur les défenses », a déclaré Herbert.

Rapport de blessure : Les Bears pourraient avoir une énigme sur la ligne offensive cette semaine. Deux partants se sont absentés de l’entraînement mercredi.

Le garde gauche partant Cody Whitehair (genou) et le garde droit partant Teven Jenkins (cou) ont raté l’entraînement. Il en a été de même pour le receveur Chase Claypool (genou), le receveur Equanimeous St. Brown (commotion cérébrale), le demi de coin Kindle Vildor (cheville) et l’ailier rapproché Trevon Wesco (mollet).

La bonne nouvelle pour la ligne O est que le plaqueur Larry Borom est de retour d’une blessure au genou. Getsy a laissé entendre qu’il pourrait y avoir des surprises aux postes de garde si Whitehair et Jenkins ne pouvaient pas jouer cette semaine.

“Avec la façon dont notre ligne a été en quelque sorte endommagée, je pense que les gars ont joué à beaucoup de positions différentes”, a déclaré Getsy. “Larry a été à l’intérieur et à l’extérieur, [Alex] Leatherwood a été à l’intérieur et à l’extérieur.

Getsy a poursuivi en mentionnant que le plaqueur droit partant Riley Reiff s’est même entraîné à la garde ces dernières semaines. Les Bears ont également le garde recrue Ja’Tyre Carter sur la liste, bien que Carter n’ait pas joué de cliché offensif cette saison.