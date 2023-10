Les Bears annoncent le deuxième gagnant du Small Business All-Pros Gameday Eats pour la saison 2023

Les Bears reconnaîtront Egg Rolls Etc. comme leur deuxième gagnant de l’édition Small Business All-Pros Gameday Eats présentée par Visa du 4 au 30 octobre. Egg Rolls Etc. sera mis en évidence sur toutes les plateformes de communication et de promotion des Bears. Parmi les autres gagnants sélectionnés pour l’édition 2023 Small Business All-Pros Gameday Eats figurent : Ketapanen Kitchen (6 septembre-3 octobre), Garifuna Flava Restaurant (8 novembre-11 décembre) et Triple Crown (13 décembre). -8 janvier). Avec un déploiement mensuel de quatre gagnants au total, ces petits établissements gastronomiques seront disponibles pour les fans tout au long de la saison 2023.

Fondée en 2012 par le propriétaire et président natif de Chicago, Javon Nicholas, Egg Rolls Etc. est connue comme la première et la seule gamme de produits surgelés appartenant à des Noirs proposant une cuisine réconfortante d’inspiration asiatique. Egg Rolls Etc. propose une variété de nems, de potstickers et de rangoons qui peuvent être préparés par friture à l’air libre, par friture ou par cuisson au four. Certains de leurs produits comprennent du chou vert de Gert avec des nems aux œufs de dinde fumée, du nom de la défunte grand-mère de Javon, Gertrude, des nems au steak au fromage Philly à base de plantes, des potstickers de bœuf italiens, des nems aux pêches de tante Kathy, des rangoons au saumon, aux épinards et au fromage, entre autres. .

Leur logo, nommé Chow On, incorpore le prénom chinois de Javon, qui signifie habile et paix, et est devenu un symbole bien connu de l’entreprise, figurant en bonne place sur leur emballage. Actuellement, les produits Egg Rolls Etc. sont disponibles dans plus d’une douzaine d’épiceries à Chicago et peuvent également être expédiés dans tout le pays vers certains États pendant les mois d’hiver, commodément livrés à votre porte.

« Je suis honoré et ravi de gratitude d’avoir été choisi pour le programme Small Business All-Pros », a déclaré Javon Nicholas. « Egg Rolls Etc. a commencé comme une offre alimentaire lors de rassemblements, de fêtes et de réceptions professionnelles, mais c’était ma façon particulière de servir un incroyable gage d’amour et de réconfort tout en honorant mes proches qui ne sont plus là. Ma marque unit les cultures et les différences. «

Nicholas, propriétaire et fondateur d’Egg Rolls Etc., est également un nutritionniste clinique expérimenté, auteur de livres de cuisine et fabricant de produits alimentaires. Son parcours dans l’industrie alimentaire a commencé très jeune, d’abord comme nutritionniste à 19 ans, suivi par des rôles de directrice de service alimentaire à 21 ans et de directrice de restaurant d’entreprise à 23 ans. Son expérience a joué un rôle crucial dans l’élaboration de son concept de ligne. d’aliments surgelés. Nicholas a présenté ses nems signature par l’intermédiaire de son ancienne entreprise de restauration. Cela a également été ravivé à son retour à Chicago en 2012 après deux ans à Taiwan. Nicholas a été honorée comme l’une des femmes influentes de l’industrie agroalimentaire 2022, la reconnaissant comme une force motrice du changement et de l’innovation dans divers domaines de l’industrie alimentaire et des boissons.

Au-delà du monde culinaire, Nicholas, à travers Egg Rolls Etc., s’engage activement dans l’éducation des jeunes en collaboration avec des organismes communautaires. Pendant les mois d’été, Egg Rolls Etc. organise des ateliers dans les jardins communautaires, où les enfants apprennent l’importance de l’amour-propre en incorporant des aliments sains à leur alimentation, l’esprit d’entreprise en créant des garnitures et des sauces pour leurs créations, et la sensibilité culturelle en les initiant à Mots mandarin et divers fruits, légumes et friandises du monde entier.