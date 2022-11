Les batteries lithium-ion pourraient alimenter New York. Mais où doivent-ils aller ?

Alors que le réseau électrique du pays est aux prises avec les effets de l’infrastructure vieillissante et du changement climatique, de nouvelles politiques et de nouveaux mandats sont à la hauteur. Plus tôt cette année, la gouverneure Kathy Hochul a doublé l’objectif de stockage de la batterie de l’État à 6 000 mégawatts. (Environ 1 000 mégawatts peuvent alimenter un peu plus de 200 000 foyers dans l’État de New York.) En outre, la nouvelle loi fédérale sur le climat a étendu et étendu une variété de crédits d’impôt à l’investissement associés aux projets de stockage de batteries, ce qui alimentera très probablement les investissements dans ce secteur d’environ 160 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, selon une analyse récente.

New York a l’un des objectifs d’énergie renouvelable les plus ambitieux du pays, qui vise à ce que 70 % de toute l’électricité soit produite à partir d’énergie renouvelable d’ici 2030. Le défi est qu’une grande partie de l’électricité provenant de projets éoliens, solaires et hydroélectriques offshore ne peut pas être généré quand et où il est le plus nécessaire. Les batteries peuvent aider à résoudre ce problème en les stockant lorsque la demande est élevée. Mais à New York, où les terrains sont rares et chers et où les besoins en énergie sont constants, une agitation immobilière plutôt féroce se déroule parmi les services publics et les développeurs d’énergie privés qui ressentent la pression de construire de plus en plus d’unités de stockage de batteries.

Il existe de nombreuses variables pour trouver l’espace approprié, a déclaré David Arfin, directeur général de NineDot Energy, un développeur d’énergie basé à Brooklyn qui possède et exploite le système de stockage dans le Bronx. Cela comprend l’accès à la connectivité du réseau, les problèmes de zonage et les règlements du service d’incendie. “C’est définitivement un casse-tête”, a-t-il déclaré. “Souvent, vous regardez la topographie et la taille du terrain, puis vous levez littéralement les yeux pour voir quel type de lignes électriques circulent à proximité”, a ajouté Adam Cohen, directeur de la technologie de l’entreprise.