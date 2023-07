Les batteries EV restent un défi majeur pour les assureurs – recherche

Le manque de données sur les batteries des véhicules électriques (VE) continue de défier les assureurs qui sont obligés de mettre au rebut les VE après des accidents bénins.

Les assureurs se sont plaints que de nombreux véhicules électriques n’ont aucun moyen de réparer ou d’évaluer les batteries même légèrement endommagées après un accident.

Les batteries peuvent représenter la moitié du coût d’un véhicule électrique, et une batterie de remplacement peut coûter plus cher que le prix d’occasion du véhicule après seulement un an.

Pour des nouvelles et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 Avenir Climatique.

Un manque de données sur les batteries des véhicules électriques (VE) continue de défier les assureurs qui sont obligés de mettre au rebut les VE après des accidents légers, ce qui pourrait compromettre l’adoption des VE, a déclaré Thatcham Research mercredi.

La société britannique de renseignement sur les risques automobiles a cité un « manque préoccupant de solutions de réparation abordables ou disponibles et de diagnostics post-accident » dans un rapport intitulé « Impact of BEV Adoption on the Repair and Insurance Sectors » que l’agence d’innovation du gouvernement britannique Innovate UK a financé pour examiner les différences entre les véhicules électriques et les modèles à combustible fossile.

Les assureurs se sont plaints du fait que de nombreux véhicules électriques n’ont aucun moyen de réparer ou d’évaluer les batteries même légèrement endommagées après des accidents, les obligeant à radier les voitures à faible kilométrage, ce qui entraîne des primes plus élevées et réduit les gains de l’électrification.

Les batteries peuvent représenter la moitié du coût d’un véhicule électrique et Thatcham a constaté qu’une batterie de remplacement peut coûter plus cher que le prix d’occasion du véhicule après seulement un an, ce qui rend leur remplacement peu rentable.

Adrian Watson, responsable de la recherche en ingénierie chez Thatcham, a déclaré que dans un monde idéal, les assureurs pourraient prendre des décisions éclairées quant à savoir s’il faut réparer les véhicules électriques ou les amortir en fonction de l’accès aux données sur son état de santé après un accident.

LIRE | Visualiser la croissance de l’industrie de la voiture électrique

« La réalité est que ce n’est pas la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment », a-t-il déclaré à Reuters. « Les diagnostics dont nous disposons ne permettent pas vraiment de savoir quel est l’état de la batterie. »

Dans un communiqué, Mike Hawes, PDG du groupe industriel britannique Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), a déclaré que l’industrie automobile est « désireuse de dialoguer avec les assureurs pour comprendre leurs défis et s’assurer que les véhicules impliqués dans un accident sont correctement évalués – plutôt que d’être radiés par défaut – et la majorité a réparé et est retourné en toute sécurité sur la route. »

Seulement environ 1,65 % des voitures sur les routes britanniques sont électriques, mais Thatcham a déclaré que les réclamations d’assurance liées aux véhicules électriques sont déjà 25,5 % plus chères que pour les équivalents aux carburants fossiles et prennent 14 % plus de temps à réparer.

En raison de leur risque d’incendie potentiel, les véhicules électriques endommagés en attente de réparation doivent être entreposés à au moins 15 mètres des autres objets.

Une installation extérieure pour 100 voitures à combustible fossile aurait aujourd’hui de l’espace pour mettre en quarantaine en toute sécurité seulement deux véhicules électriques, a déclaré Thatcham.