Les batteries des téléphones Pixel s’épuisent à nouveau trop vite

La semaine dernière, Google a envoyé la mise à jour de juin aux smartphones Pixel restants, bien qu’un peu en retard. Peu de temps après et au cours du week-end, c’est à ce moment-là que les plaintes ont commencé à s’accumuler.

Les utilisateurs des deux reddit et celui de Google forum d’entraide signalent des problèmes d’épuisement de la batterie et de surchauffe, ce mois-ci ressemblant probablement à du déjà-vu pour les propriétaires de téléphones Pixel. En mai, les utilisateurs disaient exactement la même chose après la mise à jour mensuelle, Google devant faire une annonce à ce sujet et envoyer un correctif.

La dernière fois, le correctif de Google ne nécessitait aucun travail de la part de l’utilisateur, ce qui signifie qu’il s’agissait d’un élément de backend que l’entreprise a pu modifier elle-même. Cette fois-ci, il semble prudent de parier qu’il pourrait s’agir de quelque chose de similaire, mais nous n’en avons aucune idée tant que Google n’aura pas reconnu le problème. Étant donné qu’il existe une liste croissante de plaintes, Google y répondra presque certainement.

Lecteurs DL, votre téléphone Pixel a-t-il été affecté par ces problèmes de surchauffe et d’épuisement de la batterie suite à la mise à jour de juin ? Nous voulons en savoir plus.