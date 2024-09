Les batteries des smartphones ont discrètement reçu la grande mise à niveau que nous attendions

Robert Triggs / Android Authority

Il semble que tous les quelques moisnous entendons parler de nouvelles innovations en matière de batteries qui révolutionneront l’industrie et offriront des téléphones durables à tous. Certaines de ces technologies incluent le sodium, le zinc et même les matériaux radioactifsMalheureusement, la plupart de ces technologies ne parviennent pas à se matérialiser dans des appareils commerciaux.

Cependant, une révolution des batteries de smartphones a eu lieu discrètement au cours des dernières années. Dites bonjour aux batteries en silicone.

Les batteries au silicium sont là

La grande majorité des smartphones utilisent des batteries lithium-ion, dont l’anode est en graphite. Mais les batteries à base de silicium, désormais disponibles dans les appareils commerciaux, utilisent une anode en silicium (surprise).

Le principal avantage des batteries au silicium est qu’elles offrent une densité énergétique supérieure à celle des batteries au lithium. Cela signifie qu’elles sont physiquement plus petites et ont la même capacité qu’une batterie lithium-ion, ou qu’elles ont une plus grande capacité pour la même taille physique.

Les batteries au silicium offrent une plus grande densité énergétique, permettant une plus grande capacité ou une taille de batterie physique plus petite.

Nulle part cet avantage n’est plus clairement illustré qu’avec le HONOR Magic 5 Pro de 2023, qui a été le premier téléphone à proposer une batterie en silicium. Les versions mondiales du téléphone étaient équipées d’une batterie au lithium de 5 100 mAh, mais la version chinoise proposait une batterie silicium-carbone de 5 450 mAh dans le même boîtier.

Les batteries en silicium ont depuis été adoptées par le OnePlus Ace 3 Pro, les séries Xiaomi 13 et 14, ainsi que les vivo X100 Ultra et X Fold 3 Pro. Le téléphone OnePlus, en particulier, propose une batterie de 6 100 mAh, et la marque revendique 22 % de capacité supplémentaire mais avec une taille physique réduite par rapport à l’Ace 2 Pro. Le Magic 6 Pro de HONOR propose également une batterie en silicium-carbone de 5 600 mAh.

De nouvelles possibilités pour les smartphones

C. Scott Brown / Android Authority

Les batteries au silicium présentent d’autres avantages que leur plus grande capacité. Cette technologie est très utile dans le domaine des téléphones pliables, car elle permet des conceptions plus fines sans sacrifier la batterie.

Le HONOR Magic V2 de 2023 a été acclamé pour son design ultra fin (9,9 mm), mais il offrait toujours une batterie en silicium-carbone de 5 000 mAh. Le HONOR Magic V3 a mis la barre plus haut cette année, mesurant seulement 9,2 mm d’épaisseur mais doté toujours d’une batterie en silicium de 5 150 mAh. Le vivo X Fold 3 Pro utilise également une batterie en silicium de 5 700 mAh tout en offrant un design de 11,2 mm. Cette tendance s’étend aux pliables à clapet comme le HONOR Magic V Flip et le Xiaomi Mix Flip, offrant respectivement des batteries de 4 800 mAh et 4 780 mAh. Inutile de dire qu’il existe un argument de poids selon lequel les batteries en silicium pourraient être la clé pour que Google et Samsung réduisent l’épaisseur de leurs pliables.

Les batteries au silicium permettent également de fabriquer des téléphones phares plus compacts. L’un des plus gros inconvénients des petits téléphones est que la capacité de la batterie est souvent inférieure à celle des appareils plus grands, comme le Galaxy S24 et sa batterie relativement petite de 4 000 mAh. Cependant, les batteries au silicium pourraient entraîner une augmentation de la capacité sans augmentation correspondante de la taille. Nous avons déjà entendu des rumeurs selon lesquelles le Xiaomi 15 sera un téléphone de poche avec une batterie d’environ 5 000 mAh. Nous croisons donc les doigts pour que d’autres petits téléphones phares voient le jour à l’avenir, même si l’ère des téléphones de 5 pouces est révolue.

Cette technologie pourrait également être une aubaine pour les gadgets plus petits comme les trackers d’activité, les montres connectées et les capteurs domestiques intelligents, où l’espace est limité. Les batteries en silicium pourraient permettre une plus grande endurance pour ces gadgets ou même pour les appareils plus petits sans sacrifier la durée de vie de la batterie. En fait, la HONOR Watch 5 est déjà équipée d’une batterie en silicium de 480 mAh.

L’attente est terminée (sauf si vous êtes aux États-Unis)

Ryan Haines / Android Authority

Nous sommes tous blasés par les histoires de nouvelles technologies de batteries qui ne fonctionnent jamais. Mais les batteries au silicium existent bel et bien et vous pouvez acheter des téléphones dotés de cette technologie dès maintenant. Cette technologie ne fera que gagner en popularité à mesure que son impact deviendra indéniable, en particulier dans le segment des appareils pliables où l’espace est limité.

Notre seule déception est que, à l’exception probable du OnePlus 13, les consommateurs américains pourraient ne pas pouvoir acheter de téléphones avec des batteries en silicone pendant un certain temps. Nous espérons donc vraiment qu’Apple, Google et Samsung en prennent note et adopteront cette technologie dans leurs smartphones de nouvelle génération.

