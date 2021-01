Avec de nombreux restaurants toujours fermés ou à capacité limitée, il va de soi que vous cuisinez encore plus que d’habitude. Si vous êtes à la recherche de nouvelles casseroles et poêles, vous serez heureux de savoir que Macy’s propose des baisses de prix incroyables sur les ustensiles de cuisine All-Clad dans le cadre de sa vente de liquidation actuelle.

Non seulement ces ensembles les mieux notés sont extrêmement réduits, grâce à demain 24 janvier, seulement, vous obtiendrez un rabais supplémentaire de 15 sur votre achat lorsque vous entrez le code de coupon CLAIR à la caisse pour une économie totale de près de 50%.

Cette vente englobe certaines de nos collections préférées de la marque. L’ensemble de 10 pièces en acier inoxydable brossé D5, une fois 1499,99 $ et en vente pour 899,99 $, tombe à 764,99 $ avec le code de coupon CLAIR. En vedette dans notre tour d’horizon des meilleurs ensembles d’ustensiles de cuisine, nous avons été ravis de la performance globale de cette batterie de cuisine malgré son prix élevé. La construction en acier inoxydable collé à cinq couches était supérieure si elle était lourde, offrant une distribution de chaleur incroyable. Il est également conçu pour durer beaucoup plus longtemps que vos ustensiles de cuisine ordinaires.

Cet ensemble similaire de 10 pièces en acier inoxydable D3 à trois plis, régulièrement 1 1699,99 $, est également en vente au prix de 699,99 $, pour 594,99 $ avec le code. Encore moins cher, cependant, est cet ensemble de 10 pièces anodisé dur All-Clad très apprécié, qui passe de 839,99 $ à 499,99 $ à 424,99 $ avec code promotionnel CLAIR. C’est 49% de réduction!

Chaque article de cette couleur est fabriqué à partir du revêtement antiadhésif anodisé dur de la marque. Avec une note impressionnante de près de 5 étoiles des acheteurs de Macy, les clients étaient particulièrement satisfaits de la construction durable et de la rétention de la chaleur. Vous recevrez des casseroles de 2,5 et 3,5 litres avec couvercles, une sauteuse de 4 litres avec un couvercle, une marmite à couvercle de 8 litres et une poêle à frire de 8 et 10 pouces,

Une pléthore d’autres produits All-Clad sont également en vente, tels que des torréfacteurs, des casseroles individuelles, des ustensiles et plus encore. Les commandes de 25 $ ou plus sont expédiées gratuitement, et le détaillant propose même des retours prolongés via 31 janvier 2021– cependant, cette réduction All-Clad ne sera valable que 24 janvier, alors vous allez vouloir aller vite!

