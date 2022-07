Les batteries avancées passent des laboratoires à la production de masse

Indirectement, Tesla a engendré de nombreuses start-ups de la Silicon Valley. L’entreprise a formé une génération d’experts en batteries, dont beaucoup sont partis et sont allés travailler pour d’autres entreprises.

Gene Berdichevsky, directeur général et cofondateur de Sila à Alameda, en Californie, est un vétéran de Tesla. M. Berdichevsky est né en Union soviétique et a émigré aux États-Unis avec ses parents, tous deux physiciens nucléaires, à l’âge de 9 ans. Il a obtenu une licence et une maîtrise à Stanford, puis est devenu le septième employé de Tesla, où il a aidé à développer le Batterie roadster.

Tesla a effectivement créé l’industrie des batteries pour véhicules électriques en prouvant que les gens achèteraient des véhicules électriques et en forçant les constructeurs automobiles traditionnels à compter avec la technologie, a déclaré M. Berdichevsky. “C’est ce qui va rendre le monde électrique”, a-t-il déclaré, “tout le monde est en compétition pour fabriquer une meilleure voiture électrique.”

Sila appartient à un groupe de start-ups qui ont développé des matériaux qui améliorent considérablement les performances des conceptions de batteries existantes, augmentant l’autonomie de 20 % ou plus. D’autres incluent Group14 Technologies à Woodinville, Washington, près de Seattle, qui bénéficie du soutien de Porsche, et OneD Battery Sciences à Palo Alto, en Californie.

Tous les trois ont trouvé des moyens d’utiliser le silicium pour stocker l’électricité à l’intérieur des batteries, plutôt que le graphite qui prévaut dans les conceptions existantes. Le silicium peut contenir beaucoup plus d’énergie par livre que le graphite, ce qui permet aux batteries d’être plus légères et moins chères et de se recharger plus rapidement. Le silicium réduirait également la dépendance des États-Unis vis-à-vis du graphite raffiné en Chine.