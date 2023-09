Les batteries au zinc, qui offrent une alternative au lithium, reçoivent un grand coup de pouce

Aujourd’hui, les batteries lithium-ion constituent le choix par défaut pour stocker l’énergie dans les appareils, des ordinateurs portables aux véhicules électriques. Le coût de ces types de batteries a chuté au cours de la dernière décennie, mais il existe un besoin croissant d’options encore moins chères. Les panneaux solaires et les éoliennes ne produisent de l’énergie que par intermittence, et pour maintenir un réseau électrique alimenté par ces sources renouvelables en fonctionnement 24 heures sur 24, les opérateurs de réseau ont besoin de moyens de stocker cette énergie jusqu’à ce qu’elle soit nécessaire. Le réseau américain à lui seul pourrait avoir besoin de 225 à 460 gigawatts de capacité de stockage d’énergie de longue durée d’ici 2050.

De nouvelles batteries, comme la technologie à base de zinc qu’Eos espère commercialiser, pourraient stocker de l’électricité pendant des heures, voire des jours, à faible coût. Ces systèmes de stockage alternatifs, ainsi que d’autres, pourraient être essentiels pour assurer un approvisionnement constant en électricité pour le réseau et réduire les impacts climatiques de la production d’électricité dans le monde.

Dans les batteries d’Eos, la cathode n’est pas constituée du mélange familier de lithium et d’autres métaux. Au lieu de cela, l’ingrédient principal est le zinc, qui se classe au quatrième rang des métaux les plus produits au monde.

Les batteries à base de zinc ne sont pas une invention nouvelle (les chercheurs d’Exxon ont breveté les batteries à flux zinc-brome dans les années 1970), mais Eos a développé et modifié la technologie au cours de la dernière décennie.

Les batteries aux halogénures de zinc présentent quelques avantages potentiels par rapport aux options lithium-ion, explique Francis Richey, vice-président de la recherche et du développement chez Eos. «C’est une manière fondamentalement différente de concevoir une batterie, en partant de zéro», dit-il.

Les batteries d’Eos utilisent un électrolyte à base d’eau (le liquide qui déplace la charge dans une batterie) au lieu d’un solvant organique, ce qui les rend plus stables et signifie qu’elles ne prendront pas feu, explique Richey. Les batteries de l’entreprise sont également conçues pour avoir une durée de vie plus longue que les cellules lithium-ion (environ 20 ans au lieu de 10 à 15 ans) et ne nécessitent pas autant de mesures de sécurité, comme un contrôle actif de la température.

Il existe certains défis techniques que les batteries à base de zinc et autres batteries alternatives devront surmonter pour accéder au réseau, explique Kara Rodby, directrice technique chez Volta Energy Technologies, une société de capital-risque axée sur la technologie de stockage d’énergie. Les batteries au zinc ont un rendement relativement faible, ce qui signifie que plus d’énergie sera perdue pendant la charge et la décharge que ce qui se produit dans les cellules lithium-ion. Les batteries aux halogénures de zinc peuvent également être victimes de réactions chimiques indésirables qui peuvent réduire leur durée de vie si elles ne sont pas gérées.