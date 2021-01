La Commission américaine pour la sécurité des produits de consommation (CPSC) a averti que les consommateurs ne devraient pas acheter ou utiliser un type particulier de cellules de batterie lithium-ion utilisées dans les vapos, les cigarettes électroniques, les lampes de poche et les jouets en raison d’un risque d’incendie et même de mort. La Commission a déclaré qu’elle travaillait avec des sites de commerce électronique comme «eBay» pour supprimer les listes de batteries «18650 lithium-ion» en vrac.

« Ces cellules sont fabriquées en tant que composants industriels de blocs-batteries et ne sont pas destinées à la vente individuelle aux consommateurs. Cependant, elles sont séparées, reconditionnées et vendues comme de nouvelles batteries grand public, généralement sur Internet », a déclaré le CPSC dans un communiqué sur Samedi.

Les blessures liées à l’explosion de 18650 cellules ont fait la une des journaux, mais leur fréquence a augmenté récemment, car elles sont maintenant disponibles sur les sites de commerce électronique populaires ainsi que chez les détaillants en gros.

« Plus précisément, ces cellules de batterie peuvent avoir des bornes positives et négatives métalliques exposées qui peuvent court-circuiter lorsqu’elles entrent en contact avec des objets métalliques tels que des clés ou de la monnaie lâche dans une poche », a averti la Commission.

Une fois court-circuitées, les cellules lâches pourraient surchauffer et subir un emballement thermique, enflammant les matériaux internes de la cellule et expulsant de force le contenu brûlé, entraînant des incendies, des explosions, des blessures graves et même la mort.

« Malheureusement, un nombre croissant de petits produits de consommation tels que les appareils de vapotage, les ventilateurs personnels, les lampes frontales et certains jouets utilisent des 18650 en vrac comme source d’énergie », a informé le CPSC.