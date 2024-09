Les battements de la star du bhangra punjabi « montrent notre culture »

Et les fans, les collaborateurs et les amis disent que c’est en partie le secret de son attrait.

Il s’est fait entendre dans le monde entier grâce à ses collaborations avec des artistes occidentaux, notamment Sia, Ed Sheeran et le rappeur Saweetie.

« Dans notre musique ou dans la façon dont nous nous habillons, cela nous fait lever les yeux et dire : « nous pouvons y arriver ». »

« Et c’est très important parce que lorsque nous, la jeune génération, regardons cela et voyons ce qu’il a fait… cela nous dit que nous pouvons en faire partie.

Khushi, de Nottingham, considère Diljit comme son principal modèle et estime que son engagement envers la culture punjabi explique une partie de son succès.

« Et d’une manière valorisante, en tant qu’artiste en pleine croissance », déclare Khushi, 20 ans, à BBC Newsbeat.

G-Funk dit que Diljit trouve également un écho auprès du public qui partage son héritage punjabi en s’en tenant à ses traditions et à sa langue maternelle.

« Les gens qui ne sont pas pendjabis se demandent ce qu’il dit et pourquoi il fait tant d’histoires », dit-il.

Il dit que l’attrait de Diljit vient de son sens du mystère et de la curiosité, et ne croit pas que le public occidental lui prêterait autant d’attention s’il chantait en anglais.

Lors de son apparition au Tonight Show, Diljit s’est produit dans sa langue maternelle et vêtu d’une tenue traditionnelle punjabi, avec une performance remplie de bhangra.

Le rappeur américain Saweetie a déclaré à Podcrushed que Diljit était un collaborateur « respectueux et humble », et c’est quelque chose que G-Funk dit avoir vécu en travaillant avec lui pendant plusieurs années.

Bien qu’il soit un musicien, un acteur et un producteur de films à succès, G-Funk dit que le chanteur est un « gars normal et terre-à-terre », et l’une de leurs premières rencontres a eu lieu lors d’un dîner chez Nando’s.

« Il s’adressera aux gens en les appelant « Paaji » [elder brother] même si je suis beaucoup plus jeune que lui et que je n’ai rien fait à son niveau », dit G-Funk.

Il répond également rapidement à ceux qui ont la chance d’avoir son numéro.

« Il adore ses notes vocales et il y a deux émojis qu’il aime utiliser.

« Des mains en prière et un visage vraiment souriant qui monte jusqu’à vos yeux. »

L’artiste montante Khushi dit que le fait de rester à l’écart de la controverse et le modèle de modestie que Diljit dépeint sont une source d’inspiration pour une jeune artiste comme elle.

« Il a conservé sa morale, son éthique et il est resté humble, ce qui est incroyable à voir.

« Je pense que c’est une chose que je garde définitivement, peu importe combien je fais », dit-elle.