Cette semaine:

Les bâtiments du Canada ont un problème d’émissions. La peau de poisson pourrait-elle apporter une réponse ?

Le pape François exige plus d’action contre le changement climatique

Montréal construit davantage de parcs à éponges et de trottoirs pour absorber les fortes pluies

Cette image montre de près comment un calmar se propage et contracte des sacs remplis de pigments le long de sa peau pour changer de couleur. (Nature Communications, creativecommons.org/licenses/by/4.0/.)

Étant donné que les émissions des bâtiments liées au chauffage, à la climatisation et à l’éclairage représentent 18 pour cent des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Canada, de nombreux chercheurs sont à la recherche de solutions.

« Nous passons la plupart de notre temps à réfléchir à la manière de garantir le confort des humains à l’intérieur. Et pour le moment, nous y parvenons avec des climatiseurs, des fours et des lumières électriques », a déclaré Raphael Kay, chercheur au laboratoire de biominéralisation et de biomimétique d’Aizenberg. à l’Université Harvard.

Mais Kay et son équipe de recherche abordent le problème de la régulation de la température des espaces résidentiels et commerciaux d’une manière nouvelle : en s’inspirant du poisson.

« L’hypothèse de notre recherche est que les bâtiments ne sont pas vraiment différents des organismes biologiques. Et les organismes biologiques contrôlent leur climat principalement au niveau de leur peau. Et donc le résultat de la recherche dans notre cas est en fait des bâtiments avec des veines », a déclaré Kay. Que se passe-t-il sur Terre animatrice Laura Lynch.

L’idée d’un bâtiment avec des veines est venue à Kay lors de sa maîtrise à l’Université de Toronto, où il étudiait comment les organismes marins comme le calmar et le krill libèrent des fluides pigmentés dans leur corps pour modifier l’opacité de leur peau afin de réguler l’exposition à la chaleur et à la lumière. . (L’image ci-dessus montre de près comment un calmar se propage et contracte des sacs remplis de pigments le long de sa peau pour changer de couleur.) Cela a conduit Kay à développer des fluides de composition similaire, avec de l’eau, des huiles végétales et différents pigments, pour être dispersés dans tout le corps extérieur d’un bâtiment.

« Il n’est pas facile de faire apparaître quelque chose dans un organisme. Il doit traverser des millions et des millions de cycles d’évolution pour être considéré comme suffisamment bon pour résister à l’épreuve du temps », a déclaré Kay. « Si tous ces organismes utilisent cette approche, je n’ai pas encore trouvé de raison pour laquelle [we] Je ne trouve pas de moyen de le faire de manière économique. »

Il a ajouté qu’il existe « de nombreuses façons » d’appliquer ce concept fondamental. « Nous pouvons fabriquer de toutes nouvelles fenêtres avec le système. Cela pourrait être une sorte de couche de rénovation que vous ajouteriez à votre fenêtre. Cela pourrait aller dans les murs. Cela pourrait aller sur les toits. »

Il a expliqué le concept spécifiquement pour les fenêtres. « Vous pouvez imaginer que dans ces fenêtres, vous avez un tas de petits vides », a déclaré Kay. « Ils peuvent être aussi épais que votre index. Vous pourriez appeler cela un canal. Vous pouvez donc imaginer un ensemble de canaux creux dans une fenêtre et nous pouvons déplacer différents liquides ou gaz à l’intérieur de ces canaux à différents moments. »

Kay admet que l’idée d’insérer des liquides dans les fenêtres pour contrôler le transfert de chaleur n’est pas nouvelle. Les équipes de recherche dans le Royaume-Uni , L’Europe  et Asie ont testé cette technologie pour chauffer et climatiser les maisons. Mais Kay insiste sur le fait que son équipe est pionnière dans le concept de contrôle non seulement de la chaleur, mais également de la lumière du soleil.

Il dit que la composition liquide dans les « canaux » peut filtrer la chaleur invisible tout en maintenant l’éclairage. En conséquence, une personne pourrait utiliser une combinaison de canaux qui se chevauchent pour obscurcir l’espace ou rediriger la lumière vers certaines parties de la pièce.

Kay pense que ces revêtements de bâtiment seront non seulement plus économiques, mais permettront également d’économiser de l’énergie par rapport aux approches mécaniques conventionnelles comme les stores automatiques ou la climatisation.

La prochaine étape des recherches de Kay consiste à mettre en œuvre des testeurs dans les bâtiments universitaires d’ici un à deux ans. Par la suite, il souhaite que cela aille au-delà du laboratoire, au-delà des universités et sur le marché en tant que solution respectueuse du climat et économe en énergie au problème des émissions des bâtiments au Canada.

« Nous n’utilisons pas de matériaux toxiques. Nous n’utilisons pas de métaux des terres rares. C’est peu coûteux, c’est durable et c’est évolutif. Je vois donc un avenir où nous aurons en quelque sorte des bâtiments avec des veines. »

— Danielle Piper

En réponse à un graphique dans le numéro de la semaine dernière comparer les réductions d'émissions dans les pays du G7 depuis 1990, Karel Ley a écrit:

« J’ai honte du piètre bilan du Canada en termes d’augmentation des émissions au lieu de diminution. »

Tom Hann :

« Bien que le graphique des émissions du G7 depuis 1990 montre une réduction des émissions de GES au sein des pays, il ne reflète pas l’impact global de ces pays sur le niveau de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Ces pays sont des commerçants mondiaux. Les émissions internationales résultant de leurs échanges sont ni incluses ni attribuées au pays. Par exemple, le Canada est un exportateur mondial de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz)…. Si les pays du G7 intégraient toutes ces émissions internationales dues à leurs échanges mondiaux, une évaluation plus précise de leurs l’impact sur l’atmosphère pourrait être présenté. »

Vue d’ensemble : le pape s’exprime (encore) sur le changement climatique

Le pape François est profondément préoccupé par le changement climatique. Nous le savons car il a écrit une encyclique (ou une lettre papale) à ce sujet en 2015 (intitulée Laudato Si’, ou Louange à Toi). Il y déclare que la science est claire sur ce qui se passe et que nous devons rechercher des solutions pour réduire notre empreinte environnementale. « Le défi urgent de protéger notre maison commune inclut le souci de rassembler toute la famille humaine pour rechercher un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer », a-t-il écrit.

Cette semaine, Francis a publié une mise à jour qui disait essentiellement : Nous devons faire mieux.

Se lisant plus comme un article scientifique que comme une lettre papale, ce document (intitulé Laudate Deum, ou Louange à Dieu) ne mâche pas ses mots. Francis écrit sur les dommages environnementaux dont nous avons déjà été témoins et souligne que les pauvres et les plus vulnérables continuent de supporter le poids de la crise. Dans un passage particulièrement désastreux, François a averti : « Nous sommes désormais incapables de stopper les énormes dégâts que nous avons causés. Nous avons à peine le temps d’empêcher des dégâts encore plus tragiques. »

Alors que le journal fustige les intérêts politiques et économiques pour leur réticence à prendre des mesures plus énergiques pour protéger la planète, François pointe du doigt les États-Unis pour leurs émissions élevées par habitant, déclarant sans ambages qu’« un changement radical dans le mode de vie irresponsable lié au modèle occidental aurait un impact significatif à long terme » sur la guérison de la Terre.

Le document a été publié alors que le Vatican rassemble les dirigeants catholiques du monde entier lors d’une réunion à huis clos de trois semaines, connue sous le nom de synode. Mais cela visait également à influencer les négociations de la COP28, le prochain sommet des Nations Unies sur le climat, qui débutera à Dubaï le 30 novembre.

Le pape François dirige une messe d’ouverture du Synode des évêques sur la place Saint-Pierre au Vatican, le 4 octobre 2023. (Guglielmo Mangiapane/Reuters)

Chaud et dérangé : idées provocatrices provenant du Web

Montréal construit davantage de parcs à éponges et de trottoirs pour absorber les fortes pluies

Un jardin et un lit de roches à côté de la pataugeoire du parc Dickie Moore font office de drain. (Verity Stevenson/CBC)

Montréal prévoit construire davantage d’infrastructures éponges urbaines pour se protéger contre les futures inondations provoquées par le changement climatique.

L’annonce de mardi est intervenue alors que Montréal se retrouvait une fois de plus à sec après que de fortes pluies ont frappé la ville tôt le matin.

D’ici 2025, Montréal prévoit construire 30 parcs d’éponges et 400 trottoirs d’éponges supplémentaires, c’est-à-dire des espaces verts utilisant des structures végétales pour absorber naturellement l’excès de pluie au lieu de drainer l’eau directement dans les égouts du quartier.

Ces espaces s’ajouteraient aux sept parcs d’éponges et aux 800 trottoirs d’éponges construits depuis 2022, selon la ville.

« L’impact des fortes pluies peut être réduit en redirigeant l’eau vers la rivière, en la retenant jusqu’à ce que le système d’égouts soit disponible ou en la libérant progressivement à travers le sol », indique le communiqué.

La ville affirme qu’elle prévoit d’installer au moins suffisamment d’infrastructures de drainage vertes pour retenir l’équivalent de l’eau de trois piscines olympiques.

Plus de 1 500 spécialistes internationaux de l’adaptation aux changements climatiques se réunissent cette semaine à Montréal dans le cadre de la conférence Adaptation Futures pour discuter des meilleures pratiques permettant de répondre aux défis posés par les changements climatiques.

S’exprimant lors de l’événement, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a déclaré que les infrastructures en éponge ne sont « pas une baguette magique », mais une mesure parmi d’autres — comme la rénovation des réseaux d’égouts — qui doivent être prises pour atténuer les effets du changement climatique.

« Nous avons commencé à installer des trottoirs en éponge il y a 10 ans dans le Plateau et Rosemont–La Petite-Patrie. [neighbourhoods]et maintenant on voit que tout le monde en veut un », a-t-elle déclaré, soulignant que certains quartiers, comme le Centre-Sud, dans le bas de la ville, sont particulièrement à risque.

Toutefois, les arrondissements qui souhaitent créer des parcs éponges devront répondre aux normes de la Ville avant d’obtenir le feu vert.

«Nous ajoutons les critères d’adaptation aux changements climatiques pour la rénovation de certains parcs», a indiqué Plante.

Marie-Andrée Mauger, membre du comité exécutif responsable de l’environnement et de la transition écologique, a déclaré que le projet consiste à implanter des parcs à éponges dans les 19 arrondissements de la ville, mais que 12 arrondissements sont dans leur ligne de mire comme étant particulièrement sujets aux inondations de surface.

Le projet sera financé par l’entente de 117 millions de dollars avec le gouvernement du Québec dans le cadre de son plan pour une économie verte.

Alain Bourque, directeur exécutif d’Ouranos, le pôle d’innovation québécois en climatologie et en changements climatiques, a déclaré que la construction de davantage d’infrastructures de rétention d’eau est un pas dans la bonne direction, alors que Montréal reçoit des précipitations plus fréquentes et plus intenses.

«Ce n’est pas nécessairement la meilleure approche pour reconstruire tous les réseaux d’égouts de Montréal, et c’est presque impossible», a déclaré Bourque. « Il faut donc agir en surface et trouver des moyens pour que l’eau s’infiltre ailleurs que dans les réseaux d’égouts qui ne sont pas en mesure de faire face à ces orages. »

— Joe Bongiorno

