Les bâtiments brutalistes de DC racontent une histoire à moitié cachée – Greater Greater Washington

Pris au centre d’un différend interétatique et interbureau sur son site successeur, le siège du FBI, situé dans le bâtiment vieillissant J. Edgar Hoover, reste occupé. De nombreux habitants de la région de Washington ont longtemps critiqué le bâtiment en raison de sa présence intimidante ; cela a été décrit comme tout ce qui se situe entre « Orwellien » et « tout simplement moche ». Bien que la critique des bâtiments fédéraux de la ville ait été une cause populaire parmi les passionnés d’architecture autodidactes de DC, rares sont ceux qui contesteraient le fait que les structures elles-mêmes transmettent un sentiment apparent de ce qui n’est pas exceptionnel.

Ce manque d’« exceptionnalisme » est en partie intentionnel. Le Département américain du logement et du développement urbain (HUD), L’Enfant Plaza et même le Hoover Building ont tous été conçus comme des espaces principalement publics. Ainsi, ces efforts, ainsi que d’autres, de reconstruction urbaine à travers Washington DC ont posé la question de savoir si la capitale nationale pouvait articuler une politique urbaine moderne dans un « langage de gouvernance » architectural. L’adoption du style brutaliste qui est venu définir ces projets modernistes atteindra son apogée dans les années 1960, entre les administrations Kennedy et Johnson, incarnant le contradictions et conflits animés de cette époque politique.

En 1962, le président Kennedy nommé le Comité ad hoc sur les locaux de bureaux fédéraux. Dès son investiture l’année précédente, le président aurait été consterné par le délabrement des bureaux fédéraux alors en place. Du comité est sorti un rapport résumant les recommandations destinées aux bureaux de la bureaucratie fédérale. Pour reprendre les mots d’Arthur Goldberg, membre du comité et alors secrétaire au Travail, le rapport appeler pour « …l’évitement d’un style officiel, [and] le flux de conception, non pas du gouvernement vers la profession d’architecte, mais de la profession d’architecte vers le gouvernement.





Extérieur du bâtiment HUD par Washingtonydc sous licence Creative Commons.

Construire la bureaucratie américaine

En pratique, la logistique de conception circulerait dans les deux sens, ce qui donnerait un style nettement officiel. En 1965, le président Lyndon B. Johnson législation signée création du Département du logement et du développement urbain (HUD), allouant des fonds pour ses bureaux. Après un processus de sélection compétitif, la General Services Administration (GSA) a fait appel à l’architecte américano-hongrois Marcel Breuer pour diriger le développement du projet de construction.

Diplômé du Bauhaus—l’école d’art allemande de Weimar fondée par Walter Gropius—Breuer a apporté son intérêt et son expertise dans le nouveau vocabulaire de conception du brutalisme, qui met l’accent sur les matériaux de construction industriels exposés, à savoir l’acier et le béton—béton brut étant le terme français pour désigner ce dernier. (Donc synonyme des courants architecturaux radicaux au milieu du siècle, il est devenu l’homonyme approprié du style brutaliste lui-même.) Avec son rejet audacieux des conventions, le brutalisme symbolisait le modernisme à son apogée en tant que vogue architecturale du milieu du siècle.

La popularité du brutalisme parmi les architectes de la génération Breuer du monde entier était en outre évidente, coïncidant avec une appréciation renouvelée du fonctionnalisme dans la théorie du design. Mais Breuer n’était pas à lui seul responsable de façonner l’apparence de l’appareil fédéral de DC – comme s’il le faisait à sa propre image idéologique, comme un South Capitol Street à l’inverse de Le célèbre Robert Moses de New York ou (peut-être une meilleure analogie) un collègue moderniste Oscar Niemeyer et son plan de ville novateur pour Brasilia.

Dans l’ensemble, les projets de construction fédérale des années Kennedy-Johnson représentaient un effort d’élaboration de politiques dans la même mesure où ils restent des applications de « simple » conception. Ils rappellent que l’urbanisme n’est pas seulement comme contesté un domaine comme la politique, il est politique. Malgré cette histoire, il est facile d’imaginer que, pour les critiques contemporains, aucune des intrigues politiques ne rend les structures elles-mêmes plus agréables à regarder. Quelques, parmi eux l’ancien président des États-Unissemblent voir les bâtiments comme rien de plus que des totems abstraits des excès et des excès du gouvernement fédéral.

Pour d’autres, les blocs d’immeubles de bureaux fédéraux de DC semblent n’être que cela : des blocs de construction sans chronologie claire ni explication facile ; ils sont juste ici. Cette perception suffit à certains pour critiquer le prétendu manque d’identité ou de pedigree « américain » du brutalisme. L’esthétique des bâtiments est façonnée par des idées pas plus importées que les autres styles qui composent le Un quartier unique ADN architectural Les conventions contrastées de la conception architecturale – le néoclassicisme, par exemple – sont également adoptées à partir d’idées esthétiques et historiques européennes.

Cela renvoie à un problème plus large. Depuis des décennies, les tensions ont éclaté dans les villes américaines à des degrés divers : entre ceux qui plaident pour un respect plus strict des méthodes établies d’élaboration des politiques urbaines et des voix opposées qui privilégient des mesures plus audacieuses et potentiellement plus radicales. des actions qui façonnent la communauté.

Les contours politiques de ces débats ont évolué au fil des années, différant au sein et entre les villes et les quartiers. (Dans la région de Washington DC, les débats sur la politique urbaine ont entouré la construction et l’expansion du métro, dont l’histoire est couverte dans la chronique brillante et concise de l’historien Zachary M. Schragg, Le métro de la grande société.)





L’Enfant Plaza Extérieur par Daniel Kelly utilisé avec autorisation.

Espaces politiques

Les dernières conflagrations communautaires, toutes deux à DCet ailleurs – incluent les débats économiques et culturels autour de ce qu’on appelle NIMBY-isme et YIMBY-isme, même s’ils ne commencent ni ne s’arrêtent là. Les conflits et les conversations comme ceux-ci sont importants parce que les résultats politiques façonnent les lieux de travail des gens, donnant ainsi un sens et faisant de la place à la façon dont les gens vivent. C’est une vérité creuse que « toute politique est locale ». Dans la région de Washington DC, c’est une simple réalité. Où ailleurs dans le pays les politiques nationales et fédérales sont-elles simultanément des préoccupations municipales, et vice versa ?

Certains bâtiments de DC, comme le Hoover, ont sans doute jamais a été populaire. D’autres, bien que moins décriés ou moins connus, ont néanmoins connu des années meilleures. Cependant, tous ont témoigné d’un changement radical dans la relation entre l’espace public et les acteurs privés, le rôle de la classe des consultants dans l’exécution du changement de politique urbaine et, de manière générale, le lien que la politique urbaine professionnelle partage avec les communautés locales et professionnelles. .

Le mépris pour les espaces fédéraux modernistes de DC est peut-être plus apparent que réel. Cela tient en grande partie à une simple indifférence à l’égard des contextes architecturaux, historiques et politiques de la ville, ainsi qu’à des questions subjectives de goût formel. Ces espaces ne sont pas vacants, sauf au sens le plus littéral du terme, lorsque les employés des bureaux fédéraux et bien d’autres dont la vie croise les déplacements de la ville vers leur foyer. Mais même dans ce cas, les bâtiments restent occupés par une intention et un sentiment de mémoire.