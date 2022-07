Les bateaux autonomes débarquent en haute mer

Le navire autonome Mayflower est finalement arrivé sur la côte de la Nouvelle-Écosse le mois dernier, marquant la fin de sa longue traversée de l’Atlantique. Alors que le Mayflower moderne est loin d’être le premier navire à effectuer ce voyage, ce petit bateau robotisé est le plus grand à avoir jamais navigué grâce à l’intelligence artificielle sans être humain à bord. Quelques technique malgré les accrocs, son voyage est la dernière preuve que l’avenir de la haute mer pourrait être autonome.

Lentement, les navires autonomes deviennent une réalité. En Norvège, un porte-conteneurs autonome alimenté par batterie fait la navette entre une usine et un port local, et en attendant un essai réussi, il pourrait être entièrement certifié dans les deux prochaines années. Un pétrolier commercial appelé le Prisme Courage a récemment voyagé du Texas, à travers le canal de Panama, jusqu’en Corée du Sud, guidé par un logiciel d’Avikus, une filiale de HD Hyundai, une entreprise de construction navale issue du groupe automobile. Il existe même des bateaux destinés à transporter des humains qui peuvent désormais fonctionner seuls : un bateau-taxi autonome créé par la startup d’intelligence artificielle Buffalo Automation était prêt à transporter des personnes sur la rivière Tennessee au centre-ville de Knoxville, au moins en avril.





Tous les robots-bateaux ne sont pas créés égaux. Certains logiciels de navigation à intelligence artificielle actuels sont d’assistance et nécessitent au moins une certaine forme de surveillance de la part d’une personne à bord, tandis qu’une technologie plus avancée peut faire fonctionner un navire de manière entièrement indépendante, sans avoir besoin d’humains. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle génération de navires autonomes devrait faire des gens une partie plus marginale de la vie en mer. Étant donné que de nombreux bateaux autonomes sont encore relativement nouveaux, il n’y a pas encore suffisamment de preuves pour prouver que la technologie qui alimente ces navires est aussi performante que les navigateurs humains. Pourtant, ces véhicules pourraient non seulement faciliter la navigation sur les voies navigables du monde, mais aussi le faire avec une empreinte carbone plus faible que les bateaux avec équipage.

“Un ordinateur peut optimiser les économies de carburant et intégrer de nombreuses entrées différentes concernant la vitesse à laquelle il doit se déplacer dans l’eau pour atteindre sa destination à temps, les conditions météorologiques, le fonctionnement du navire, [and] comment les moteurs fonctionnent », a déclaré Trevor Vieweg, directeur de la technologie chez Sea Machines Robotics, une startup qui conçoit des bateaux autonomes, à Recode. “En utilisant ces mêmes technologies, nous pouvons réduire les émissions de carbone – et la consommation de carburant en général.”

Pour naviguer de manière autonome, un bateau autonome a généralement besoin d’une grande variété de capteurs, y compris des caméras et des radars, ainsi que des données provenant d’autres sources, comme le GPS. Ces capteurs sont positionnés autour du navire et aident un navire à planifier sa route et à détecter les obstacles à proximité, comme, par exemple, une bûche flottante ou un morceau d’iceberg. Comme pour les voitures autonomes, les navires autonomes peuvent être classés en plusieurs niveaux en fonction de la performance de leur technologie sans aide humaine. L’Organisation maritime internationale, l’agence des Nations Unies qui réglemente le transport maritime, a proposé un éventail d’autonomie commençant par les navires de niveau 1, qui seraient exploités par des humains mais pourraient permettre à l’IA de prendre des décisions sans surveillance, et de monter en sophistication jusqu’aux navires de niveau 4. qui pourrait naviguer de manière totalement indépendante, sans intervention humaine ni prise de décision requise.

Les défenseurs affirment que ces navires sont moins sensibles aux erreurs humaines – les accidents de navires et de bateaux sont assez courants – et pourraient permettre aux exploitants de bateaux d’affecter des travailleurs à d’autres tâches où ils peuvent être plus productifs. L’intelligence artificielle pourrait également naviguer plus efficacement sur les navires et effectuer de meilleurs calculs sur les itinéraires et les vitesses. L’espoir est qu’en économisant du temps et, peut-être le plus important, du carburant, les navires océaniques puissent réduire leur consommation d’énergie, qui reste un contributeur important au changement climatique. En l’absence d’autonomie complète, certains experts ont même suggéré que des logiciels pourraient permettre aux humains de diriger des bateaux à distance, ce qui présenterait plusieurs avantages. Par exemple, les navires télépilotés réduiraient le risque de propagation de maladies par le transport international de marchandises, qui a été une préoccupation tout au long de la pandémie de Covid-19.

À l’heure actuelle, les navires dotés de capacités autonomes ne représentent qu’une infime partie des nombreux navires en service aujourd’hui. Mais à l’avenir, les navires autonomes pourraient rendre toutes sortes d’activités nautiques plus pratiques. Par exemple, le Mayflower Autonomous Ship, qui a été soutenu en partie par IBM, a été conçu pour étudier la santé de l’océan, enregistrer l’audio de la vie marine et prélever des échantillons de microplastique. Le bateau ne comprend pas de pont, de salles de bain ou de couchettes, et une grande partie de l’espace à l’intérieur est occupée par sa technologie, comme ses ordinateurs de bord, ses batteries et ses moteurs.

“Ne pas avoir d’humains à bord libère/élimine l’espace qu’ils occupent et les fournitures nécessaires pour maintenir la présence humaine, ainsi que la puissance dont le navire a besoin pour supporter le poids que cela implique”, a déclaré Ayse Atauz Phaneuf, présidente de ProMare, le organisme de recherche marine qui a travaillé sur le projet. “Les véhicules sans pilote tels que le projet autonome Mayflower pourront passer beaucoup plus de temps en mer, accédant à des parties importantes mais éloignées de l’océan.”

Phaneuf a déclaré à Recode que le véhicule, et d’autres similaires, pourraient éventuellement rendre les expéditions de recherche océanique beaucoup moins coûteuses à lancer. En plus de faciliter l’étude de l’océan, les navires autonomes pourraient également faciliter le transport de marchandises. Au Japon, un partenariat entre une organisation à but non lucratif et des sociétés de transport de marchandises a montré avec succès plus tôt cette année que des porte-conteneurs autonomes pouvaient voyager entre les ports du pays. La démonstration visait à prouver que ces véhicules pourraient éventuellement contribuer à réduire les besoins en travailleurs de l’industrie du transport maritime, d’autant plus que le Japon est confronté à une population vieillissante. Il existe également des organisations comme One Sea, qui a réuni des sociétés de transport maritime et d’intelligence artificielle pour promouvoir le transport maritime autonome et faire progresser la technologie impliquée.

Il y a aussi ces avantages environnementaux. La technologie de navigation de HD Hyundai fonctionne en utilisant l’intelligence artificielle pour déterminer les routes et les vitesses d’un navire, et le logiciel prend également en compte la hauteur des vagues à proximité et le comportement des navires voisins. La société affirme qu’en utilisant cette IA, le Prisme Courage – le pétrolier commercial qui a traversé le canal de Panama – a augmenté son efficacité énergétique d’environ 7% et réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 5%. Bien que cela puisse sembler peu, ces économies pourraient s’accumuler rapidement.

Les navires autonomes font face à des vents contraires. Un expert de l’industrie à qui nous avons parlé a déclaré que les petits bateaux, comme les navires de sondage et les ferries, sont plus susceptibles d’intégrer une technologie autonome que les grands porte-conteneurs qui constituent l’essentiel du transport de marchandises dans le monde. Certains critiques, dont le PDG de Maersk, ont fait valoir que les économies qui pourraient découler d’un logiciel autonome pourraient ne pas être suffisantes pour inciter les grandes compagnies maritimes à investir dans la technologie, d’autant plus que de nombreux transporteurs maritimes n’utilisent pas d’équipages particulièrement importants en premier lieu ( un cargo typique peut n’avoir que 20 travailleurs à bord). Une autre préoccupation est que les logiciels autonomes pourraient rendre ces navires plus vulnérables aux cyberattaques, bien que les opérations de navigation non autonomes aient déjà été piratées.

Et enfin, il y a aussi la matière extrêmement compliquée du droit maritime international, qui n’est peut-être pas préparée à l’arrivée de l’intelligence artificielle.

« Comment devrions-nous traiter la question de la responsabilité lorsqu’un système autonome, bien que correctement conçu et entretenu, agit de manière imprévisible ? » Melis Ozdel, directrice du University College London Centre for Commercial Law, a déclaré à Recode. Bien sûr, il existe de nombreuses façons dont les navires autonomes pourraient bouleverser la vie en mer, qu’il s’agisse de la possibilité qu’un robot-bateau s’écrase sur une croisière pleine de touristes, ou du sort incertain des pirates qui pourraient capturer un navire, pour découvrir qu’il est en fait Télécommandé.

Les navires IA ont déjà montré qu’ils peuvent fonctionner, au moins parfois, bien que la technologie qui alimente ces navires soit encore en cours de développement et puisse nécessiter des années pour décoller complètement. Pourtant, tous les signes indiquent que ces bateaux de nouvelle génération ont des avantages. Finalement, la navigation pourrait ressembler un peu moins à des semaines en mer et un peu plus à la surveillance d’un navire dans le confort d’un bureau, idéalement situé à terre.

Cette histoire a été publiée pour la première fois dans la newsletter Recode. Inscrivez-vous ici pour ne pas rater la prochaine !