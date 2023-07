Les batailles juridiques de Shakira se poursuivent alors que la chanteuse serait confrontée à deux autres cas de fraude fiscale

Shakira ferait l’objet d’une autre enquête sur deux cas possibles de fraude fiscale à partir de 2018.

Cela survient alors que le chanteur colombien attend une date de procès pour fraude fiscale présumée entre 2012 et 2014.

En septembre 2022, un tribunal espagnol a officiellement ordonné à Shakira d’être jugée pour avoir omis de payer 14,5 millions d’euros d’impôts sur le revenu.

Les batailles juridiques de Shakira se poursuivent.

En plus de son prochain procès pour fraude fiscale présumée entre 2012 et 2014, la chanteuse fait maintenant face à une autre enquête sur deux cas possibles de fraude fiscale à partir de 2018, selon le Presse associée.

« Shakira défend d’avoir toujours agi conformément à la loi et sous les conseils des meilleurs experts fiscaux », a déclaré une source au courant de la situation. E ! Nouvelles de la nouvelle enquête.

L’initié a ajouté que la chanteuse colombienne « est maintenant concentrée sur sa vie d’artiste à Miami et est convaincue qu’il y aura une résolution favorable de ses problèmes fiscaux ».

En septembre 2022, un tribunal espagnol a formellement ordonné à Shakira de passer en jugement accusée de ne pas avoir payé 14,5 millions d’euros d’impôts sur le revenu.

Le Les hanches ne mentent pas la chanteuse – nom complet Shakira Isabel Mebarak Ripoll – a rejeté un accord pour régler l’affaire en juillet, ce qui signifiait qu’elle devrait être jugée dans une affaire qui pourrait la voir emprisonné pendant huit ans.

La date du procès n’a pas encore été fixée.

Shakira a défendu sa décision de rejeter un accord dans une interview d’octobre 2022 avec Elle.

« Parce que je dois me battre pour ce que je crois; parce que ce sont de fausses accusations », a déclaré l’homme de 46 ans. « Tout d’abord, je ne passais pas 183 jours par an [in Spain] à cette époque du tout. J’étais occupé à remplir mes engagements professionnels à travers le monde. Deuxièmement, j’ai payé tout ce qu’ils prétendaient que je devais, avant même qu’ils n’entament un procès. Donc à partir d’aujourd’hui, je ne leur dois rien. »