Les batailles judiciaires contre l’avortement se poursuivent, même dans les États les plus rouges

BOISE, Idaho (AP) – Il est probable que pratiquement tous les avortements seront finalement interdits dans l’Idaho profondément conservateur, ainsi que dans la plupart des autres États dominés par les républicains, mais il reste encore des batailles à jouer devant les tribunaux et peut-être devant la législature avant que cela ne se produise.

Mercredi, des avocats représentant un médecin et la filiale régionale de Planned Parenthood seront devant la Cour suprême de l’Idaho pour demander aux juges de bloquer l’application de trois lois visant à restreindre l’avortement.

Depuis la décision du 24 juin du plus haut tribunal fédéral annulant la décision Roe contre Wade de 1973, la lutte contre l’avortement a continué de se dérouler devant les tribunaux, les juges décidant si des interdictions ou d’autres restrictions profondes peuvent être appliquées.

Le paysage change presque quotidiennement. L’interdiction de l’avortement à n’importe quel stade de la grossesse est appliquée dans huit États et dès que l’activité cardiaque fœtale peut être détectée – généralement vers six semaines de gestation – dans cinq autres. Et la plupart ou toutes les cliniques ont cessé d’offrir des services d’avortement dans une poignée d’États supplémentaires en raison de l’incertitude juridique.

Les groupes de défense des droits à l’avortement, qui ont passé des décennies devant les tribunaux à essayer de préserver l’accès, poursuivent le combat même dans des endroits comme l’Idaho, où il est peu probable qu’ils prévalent à long terme.

Dans plusieurs cas, les juges ont suspendu l’application des interdictions, permettant au moins à certains avortements de se poursuivre, au moins pendant un certain temps.

Dans le Kentucky, où l’application d’une interdiction s’est arrêtée et a commencé plusieurs fois depuis juin, l’application a été autorisée à reprendre avec une décision lundi.

Et en Louisiane, il y a eu environ 610 avortements par mois en 2021. Avec le changement de statut, 249 ont été signalés du 24 juin au 29 juillet. Bien que ce soit beaucoup moins que la normale pendant cette période, la lutte juridique a permis à certains patients d’y accéder.

Dans les affaires de l’Idaho, le Dr Caitlin Gustafson et Planned Parenthood Great Northwest, Hawaii, Alaska, Indiana, Kentucky poursuivent l’État pour plus de trois lois. L’un qui devrait entrer en vigueur le 19 août interdirait les avortements pour les grossesses au-delà de six semaines de gestation et celui qui entrerait en vigueur le 25 août interdirait effectivement tous les avortements. Une troisième loi permet aux parents potentiels d’un fœtus ou d’un embryon de poursuivre en justice les prestataires de soins qui pratiquent un avortement.

Bien que l’interdiction de l’avortement de six semaines contienne des exceptions pour les procédures effectuées pour sauver la vie de la personne enceinte ou en cas de viol ou d’inceste, les exceptions fixent une barre très haute qui, selon les experts, sera difficile à atteindre. Par exemple, les personnes utilisant l’exception de viol ou d’inceste devront signaler le crime aux forces de l’ordre, puis montrer ce rapport au fournisseur d’avortement – mais il faut souvent des semaines ou des mois pour obtenir une copie d’un rapport de police nouvellement déposé dans le dossier public de l’Idaho. lois.

L’interdiction totale de l’avortement permettrait aux prestataires de soins de santé d’être accusés d’un crime même si l’avortement est le seul moyen de sauver la vie de leur patiente – mais les prestataires de soins de santé pourraient alors essayer de se défendre devant le tribunal avec la preuve que la procédure était nécessaire parce que d’une urgence médicale immédiate.

Gustafson et Planned Parenthood ont fait valoir dans des documents judiciaires que les exemptions d’urgence médicale sont vagues et seraient difficiles ou impossibles à mettre en œuvre pour fournir des soins à une personne enceinte dont la vie pourrait être en danger. Ils disent que certaines situations – comme lorsque le placenta commence à se détacher de la paroi utérine, provoquant des saignements à risque, ou lorsque la tension artérielle d’une personne enceinte commence à monter en flèche – les patientes meurent parfois ou subissent des dommages à long terme, mais ces résultats ne sont pas t toujours certain.

Le médecin et le groupe de défense des droits à l’avortement soutiennent que la loi permettant aux parents potentiels d’un embryon ou d’un fœtus de poursuivre en justice les prestataires d’avortement prend à tort l’application d’une loi de l’État et la met entre les mains d’individus plutôt que d’entités étatiques, une violation de la séparation des pouvoirs gouvernementaux . La loi autorise le père, les grands-parents, les frères et sœurs, les tantes et les oncles d’un «enfant à naître» à poursuivre chacun un fournisseur d’avortement pour un minimum de 20 000 $ en dommages-intérêts dans les quatre ans suivant l’avortement. Les violeurs ne peuvent pas intenter de poursuites en vertu de la loi, mais les proches d’un violeur le peuvent.

La législature de l’Idaho et le bureau du procureur général de l’Idaho ont rétorqué qu’il est dans l’intérêt de l’État d’interdire l’avortement et que la législature a le droit d’adopter une législation anti-avortement. Le bureau du procureur général de l’Idaho, Lawrence Wasden, a également fait valoir que les défenseurs du droit à l’avortement devraient se battre dans les urnes, et non devant les tribunaux.

Et le GOP de l’Idaho lors de sa convention annuelle le mois dernier a adopté une résolution s’opposant à l’avortement dans tous les cas – même si cela est fait pour sauver la vie de la mère.

Pourtant, les défenseurs des droits à l’avortement sont devenus galvanisés à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis. Les manifestations pour le droit à l’avortement ont attiré de grandes foules à Boise, avec des rassemblements anti-avortement fréquemment organisés à proximité. Une manifestation pour le droit à l’avortement devait avoir lieu au Statehouse mercredi soir, commençant plusieurs heures après que le plus haut tribunal de l’État ait fini d’entendre les arguments dans les affaires de Planned Parenthood.

Le mois dernier, le conseil municipal de Boise a adopté une résolution qui limite le financement des enquêtes sur les avortements et déclare que les enquêtes visant à poursuivre les prestataires d’avortement ne seront pas prioritaires.

___

Les écrivains AP Sara Cline à Baton Rouge, Louisiane, et Geoff Mulvihill à Cherry Hill, New Jersey, ont contribué à cet article.

Rebecca Boone, l’Associated Press