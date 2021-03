Fabriqué en Inde. Fabriqué en Inde. Atmanirbhar Bharat. Trois phrases qui ont attiré l’attention, et peut-être à juste titre, sur les marques indiennes également. Cela inclut également les smartphones, bien sûr, et la très forte réémergence de Micromax est un indicateur extrêmement positif pour le marché indien des smartphones. En particulier aux niveaux de prix des smartphones Android plus abordables et aux alentours, qui sont incroyablement populaires auprès des masses. Plus d’options pour nous. Plus de choix. Plus de concurrence. En fin de compte, de meilleurs produits à acheter. Parler de meilleurs produits m’amène parfaitement au Micromax IN 1, le dernier smartphone également surnommé «India Ka Naya Blockbuster». Le fait est que la concurrence est encore plus rude maintenant, à peine quelques mois après l’arrivée de ses frères et sœurs, l’IN 1b et l’IN Note 1. Le travail est clairement coupé pour le Micromax IN 1.

C’est l’une de ces belles choses que vous ne remarquerez peut-être pas, mais si vous le faites, c’est facile à apprécier. Le Micromax IN 1, en termes de prix, se situe entre l’IN 1b et l’IN Note 1. Cela signifie que l’option de stockage de 4 Go de RAM et de 64 Go coûte Rs 10 499 et la variante promise de 6 Go + 128 Go portera un prix autocollant de Rs 11 999. Pour illustrer ce que je viens de souligner, le Micromax IN 1b est au prix de Rs 6,999 (2 Go + 32 Go) et Rs 7,999 (4 Go + 64 Go +) tandis que le IN Note 1 coûte Rs 10999 (4 Go + 64 Go) et Rs 12,499 (4 Go + 128 Go) ). La concurrence est incroyablement rude, ne vous y trompez pas. Le prix le met en concurrence, en fonction des spécifications et des variantes, du Xiaomi Redmi 9 Prime et bien du Xiaomi Redmi 9. Ensuite, il y a le Realme C12 et le Realme C15. En tant qu’utilisateur de téléphone Android, vous avez l’embarras du choix. C’est peut-être aussi pourquoi Micromax propose une tarification spéciale du IN 1 pour ceux qui achètent le téléphone dès la première vente. Le prix spécial est de 9 999 Rs (4 Go + 64 Go) et de 11 499 Rs (6 Go + 128 Go).

Il y a ce charme du vieux monde dans la conception générale du Micromax IN 1. J’ai cherché longtemps et dur, mais je n’ai pas pu mettre le doigt sur exactement ce que c’était. Mais vous conviendrez peut-être avec moi que cela présente certains éléments de la génération précédente de téléphones Android abordables, en particulier avec la finition dégradée à l’arrière. Ce n’est pas le téléphone le plus fin, mesurant 8,99 mm pour être précis, mais tenez-le droit, et il semble beaucoup plus mince que cela. Quelle que soit la supercherie de conception, cela a clairement fonctionné. Il y a aussi la prise casque 3,5 mm – ce qui est génial, et en particulier pour les téléphones Android qui ne coûtent pas beaucoup d’argent. Il y a le motif en X quelque peu chatoyant à l’arrière et le plastique est de bonne qualité. Parfois, il semble un peu plus fin que ce que vous avez peut-être préféré, mais il n’y a pas de flex déconcertant ni de bords rugueux irritants avec la construction et la conception du Micromax IN 1. Micromax promet que ce panneau arrière ne sera pas une empreinte digitale aimant, et je suis heureux d’annoncer qu’il n’attrape absolument aucune empreinte digitale ou tache. Sauf le module caméra, qui est toujours une finition noire brillante. Mais tout le dos montre la poussière assez facilement cependant.Le capteur d’empreintes digitales se trouve à l’arrière, mais si je suis tout à fait honnête, le même être intégré dans la touche d’alimentation (même si cela aurait nécessité un design complètement différent) aurait pris le l’expérience d’un cran plus haut.

Le Micromax IN 1 exécute la puce MediaTek Helio G80, qui, à des fins et à des fins, sera très similaire au processeur Qualcomm Snapdragon 662 qui alimente de nombreux téléphones autour du prix de 10000 Rs. Vous avez le choix entre deux configurations de RAM: 4 Go et pour un peu plus, 6 Go. Je recommanderais honnêtement de payer ce supplément pour la variante de 6 Go de RAM, qui vous offre également 128 Go de stockage au lieu de 64 Go, pour la marge de performance supplémentaire qui l’accompagne. Vous pensez peut-être que la 4G est plus que suffisante maintenant, mais avec plus d’applications que vous utilisez, cela ne sera peut-être pas suffisant dans 12 mois. Obtenez ce tampon supplémentaire si vous avez l’intention de garder le téléphone pendant un certain temps. En termes de prix également, le Micromax IN 1 se situe juste en dessous de l’IN Note 1, qui dispose de la puce MediaTek Helio G85 légèrement plus puissante. Les performances sont exactement ce à quoi je m’attendais: elles offrent exactement ce qu’un téléphone Android abordable devrait faire, sans vraiment ressentir la charge. Il n’y a aucune hésitation lorsque les applications s’ouvrent ou que vous basculez entre elles. Le processeur, le stockage et la RAM auront éventuellement un plafond virtuel après quoi vous commencerez à remarquer des bégaiements, mais pour la plupart des utilisateurs, vos applications pourront rester bien à l’intérieur si vous ne laissez pas un encombrement multitâche sur votre téléphone. .

Ce qui aide, c’est le fait que les ressources système sont libres car il n’y a pas d’interface supplémentaire autour d’Android. Il n’y a pas non plus d’ajustements que vous voudriez ou non du logiciel, et peut-être le plus important – il n’y a absolument aucune application tierce préchargée sur le téléphone. Cela fait du Micromax IN 1 l’un des téléphones vraiment rares à offrir une expérience Android parfaitement propre et à ne pas avoir une seule application préchargée. Les téléphones Nokia reproduisent ce type d’expérience transparente autour du prix de 10000 Rs, mais c’est tout. La plupart des rivaux vous donnent Android qui est fortement personnalisé, ont une pléthore d’applications tierces préchargées et attendent de vous donner une mauvaise surprise sur votre nouveau téléphone et les performances finissent par prendre un coup à un moment donné. Rappelez-vous cependant que la mise à jour Android 11 est en cours et Micromax dit que l’IN 1 devrait voir la nouvelle mise à jour arriver en mai de cette année. C’est le seul travail en cours, pour ainsi dire.

Pas besoin d’aller courir pour trouver le chargeur ou une prise murale. La grosse batterie de 5000 mAh renvoie également de bons niveaux d’endurance. Un téléphone fraîchement configuré, avec un million de choses synchronisées en arrière-plan et utilisées pour une utilisation intensive de l’écran (YouTube et navigation Web), des applications de médias sociaux pour perdre beaucoup de temps (l’horloge tourne et vous ne réalisez pas combien de temps est gaspillé) ainsi que l’appareil photo, a duré un jour et demi avant de clignoter des yeux et de devoir être rechargé à nouveau. Il est prudent de supposer que votre utilisation ne sera pas aussi lourde tous les jours, ce qui signifie que le Micromax IN 1 ne vous causera aucune anxiété de la batterie. Le chargeur rapide de 18 watts est fourni avec le téléphone, et ce sont ces petites choses qui ajoutent vraiment de la valeur.

C’est un gros téléphone et il n’essaie vraiment pas de cacher son empreinte. L’écran de 6,67 pouces, avec la résolution native de 2400 x 1080, coche la luminosité, la visibilité, la netteté et les points de couleur sur la liste de contrôle. Il n’y a pas de lecture de taux de rafraîchissement d’affichage de 90 Hz ou 120 Hz ici, et ce n’est pas quelque chose que vous devriez attendre d’un téléphone inférieur à 10000 roupies. Vous pouvez définir les couleurs d’affichage avec trois préréglages — Standard, Vif et Cool ainsi que l’option Personnaliser pour peaufiner manuellement l’apparence générale. Les noirs ne sont pas les plus profonds, ce qui fait du mode sombre un peu un mode gris foncé ou quelque chose du genre.

La seule application non-Google sur le Micromax IN 1 est l’application appareil photo, qui est la propre solution de Micromax, car elle doit gérer toute une série de modes de photographie multi-caméras, l’intelligence de l’IA et plus encore. Et en parlant de la caméra elle-même, l’IN 1 reçoit un système de triple caméra à l’arrière. Il s’agit d’un appareil photo large de 48 mégapixels + appareil photo macro 2 mégapixels + capteur de profondeur 2 mégapixels, mais ce qui manque, c’est un appareil photo ultra-large. Cela étant dit, ce n’est pas nécessairement une limitation pour la plupart des utilisateurs. Il ne faut pas longtemps pour se rendre compte que la caméra du Micromax IN 1 a l’habitude d’éclaircir certaines images un peu plus que ce qui est strictement nécessaire. Cela signifie que pour certains clichés de jour et de bonne lumière, vous devez le cadrer de manière à ce qu’une source de lumière d’un côté ne finisse pas par paraître surexposée. C’est un peu inattendu, mais avoir à tordre des photos à partir d’un appareil photo de smartphone moderne, en particulier avec le nombre de mégapixels coché, se sent juste. Remarquez que ce n’est pas la première fois que l’appareil photo d’un téléphone a des sources de lumière surexposées et c’est quelque chose qui peut être corrigé avec une mise à jour du micrologiciel.

Pour les montures qui ne nécessitent pas autant d’efforts, vous constaterez un retour agréable de bonnes couleurs, une netteté adéquate et une sensation générale de dynamisme qui ne surjoue pas son rôle. De nombreux téléphones ont des modes d’IA qui augmentent vraiment la saturation et le contraste des couleurs, mais l’implémentation de cette IA par Micromax fait les choses de manière sensiblement discrète et n’ajoute aucun élément non naturel au cadrage. La plupart des photos sont bien équilibrées et j’aime beaucoup la manipulation des différentes couleurs. Pourtant, j’en reviens avec le sentiment que ce n’est pas un appareil photo avec lequel vous pouvez vous dépêcher – pas quelque chose que vous pouvez sortir de la poche, ouvrir l’application appareil photo et prendre rapidement une photo sans avoir à vous soucier de quoi que ce soit. Il y a des moments où la mise au point manuelle devient importante, et j’ai remarqué à quelques reprises que le fait d’éloigner l’appareil photo trop tôt après avoir appuyé sur le déclencheur renvoie une image floue. Prenez votre temps avec l’appareil photo du Micromax IN 1, c’est à emporter, et vous obtiendrez un beau retour de photos de jour.

Les photos à faible éclairage sont celles où la tendance à l’exposition supplémentaire joue un rôle positif, la plupart du temps. Il y a plus d’éclairage pour les zones sombres du cadre, ce qui signifie que vous voyez plus de détails. Cela étant dit, vous ne pouvez pas zoomer beaucoup sur ces photos sans qu’un bruit ne fasse sentir sa présence. Mais cela fonctionnera, pour la plupart des publications sur les réseaux sociaux. Les couleurs sont un peu plus froides de temps en temps, mais ce serait ma préférence par rapport à de nombreux appareils photo pour smartphones qui penchent soit vers trop de chaleur, soit vers une sursaturation en raison du boost.

Le dernier mot: aussi simple qu’un téléphone Android abordable

Le Micromax IN 1 ne fait qu’ajouter de la crédibilité à ma conviction que le marché indien des smartphones a vraiment besoin d’une forte présence de marques indiennes telles que Micromax. C’est encore plus vrai dans l’espace abordable des smartphones Android. Le Micromax IN 1, qui rejoint l’IN 1b et l’IN Note 1 en tant que troisième téléphone de la gamme, offre ce à quoi on peut s’attendre d’un smartphone Android abordable qui se situe bien dans le prix de 10000 Rs. Il est bien construit, a l’air bien sans véritables aspérités pour ainsi dire, conserve la prise casque 3,5 mm, offre des performances constantes avec une autonomie de batterie solide, un écran qui fonctionne simplement sans un million de fonctionnalités et d’options pour compliquer les choses et un appareil photo qui a besoin d’un peu d’effort mais produit finalement de bonnes photos. Ce n’est pas un téléphone 5G, et pour être juste, vous n’avez pas à vous en soucier pour le moment. Et la dernière mise à jour Android est en préparation, ce qui ajoutera encore plus de valeur à un très bon téléphone.