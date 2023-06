Les batailles de retour au bureau et le travail à distance aggravent l’épuisement professionnel américain

Les Américains sont parmi les travailleurs les plus stressés au monde, et les débats en cours sur le travail en personne par rapport au travail à distance pourraient être une grande raison pour laquelle, selon le dernier rapport de Gallup rapport sur l’état de la main-d’œuvre mondiale. Plus de la moitié, 53 %, des travailleurs américains déclarent être stressés au quotidien, et ce taux grimpe plus haut pour les femmes : 57 %, parmi les pourcentages les plus élevés au monde. C’est un cran au-dessus des 44 % de travailleurs mondiaux qui déclarent être stressés au quotidien. Paradoxalement, à 34 %, les travailleurs américains sont plus susceptibles que la moyenne mondiale de se sentir engagés au travail, ce que Gallup définit comme le moment où les gens se sentent fiers du travail qu’ils font, s’en approprient et sont prêts à « faire un effort supplémentaire » pour leurs collègues et clients. Cet engagement élevé a un coût pour la santé mentale des travailleurs, déclare Jim Harter, scientifique en chef de Gallup sur le lieu de travail et le bien-être. Les Américains sont susceptibles de trouver une valeur personnelle, une identité et un épanouissement dans leur travail, ce qui les motive à être très engagés, a-t-il déclaré à CNBC Make It; mais lorsque leurs attentes en matière de travail ne correspondent pas à leur réalité, ou que le travail a un impact négatif sur leur situation personnelle, sociale ou financière, cela entraîne un niveau de stress plus élevé. Lorsque les gens valorisent tellement le travail, il est important que les organisations travaillent activement pour s’assurer que leurs environnements de travail améliorent la vie de leurs employés, ajoute Harter. Cela pourrait devenir plus difficile à mesure que le travail hybride et à distance deviennent les piliers de l’expérience de travail.

Les télétravailleurs hybrides sont plus engagés, mais aussi plus stressés

Bien qu’il reste élevé en général, l’engagement des employés est en baisse depuis fin 2021 en raison de la baisse du nombre de personnes déclarant ressentir de la clarté dans leurs attentes au travail, se sentir connectées à l’objectif de leur organisation ou avoir la possibilité de faire leur travail. meilleur travail, selon Gallup. Une grande partie de cela peut être liée aux organisations qui ont réduit leur flexibilité de travail à distance et ont appelé à un retour aux bureaux au cours de la dernière année, dit Harter. D’une part, les travailleurs à distance et hybrides signalent des niveaux d’engagement plus élevés que les travailleurs au bureau, mais ils ont également des taux de stress quotidien plus élevés. Le travail à distance et hybride a un certain « potentiel » pour accroître l’engagement, dit Harter, « mais si les organisations ne mettent pas en place une certaine prévisibilité autour de l’endroit où les gens travaillent, cela peut causer de plus gros problèmes plus tard ».

Les mandats de retour au bureau ne sont pas la réponse