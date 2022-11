Les basses fréquences font plus danser : étude

Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université McMaster, les basses fréquences inaudibles vous font groover davantage sur la piste de danse – une moyenne de 11,8 % de plus, pour être plus scientifique.

Dirigée par le neuroscientifique de l’Université McMaster, Daniel Cameron, l’étude a utilisé une technologie de détection de mouvement et des haut-parleurs améliorés pour produire des basses si basses qu’elles peuvent apparemment être détectées, mais pas entendues.

“J’ai une formation de batteur et la majeure partie de ma carrière de chercheur s’est concentrée sur les aspects rythmiques de la musique et sur la façon dont ils nous font bouger”, a déclaré Cameron, un boursier postdoctoral, dans un communiqué de presse. “La musique est une curiosité biologique – elle ne nous reproduit pas, elle ne nous nourrit pas et ne nous abrite pas, alors pourquoi les humains l’aiment-ils et pourquoi aiment-ils y aller ?”

Pour obtenir ces réponses, Cameron et son équipe ont engagé le duo de musique électronique Orphx pour un concert au LIVELab, un théâtre de performance basé sur la recherche à McMaster à Hamilton, en Ontario, qui est équipé d’une technologie de capture de mouvement 3D et d’un système de son qui peut produire fréquences au-delà de la portée de l’ouïe humaine.

“Les musiciens étaient enthousiastes à l’idée de participer en raison de leur intérêt pour cette idée selon laquelle la basse peut changer la façon dont la musique est vécue d’une manière qui a un impact sur le mouvement”, a ajouté Cameron.

Soixante-deux spectateurs sur 133 ont enfilé des bandeaux à détection de mouvement pour surveiller leurs mouvements tout au long de la représentation. Toutes les 2,5 minutes pendant 45 minutes, des haut-parleurs produisant des basses très basses ont été activés et désactivés dans la plage de 8 à 37 hertz, ce qui est inférieur à de nombreux subwoofers disponibles dans le commerce.

Lorsque les haut-parleurs étaient allumés, la majorité des danseurs ont commencé à bouger davantage, en moyenne de près de 12 %. Pour certains, les basses fréquences les ont envoyés trembler de plus de 50 %.

“Les données du questionnaire post-concert ont indiqué que les participants ressentaient des sensations corporelles associées aux basses fréquences pendant le concert, et que celles-ci étaient agréables et contribuaient à l’envie de bouger”, explique l’étude.

Les chercheurs ont fait des expériences supplémentaires qui ont suggéré que les très basses fréquences, ou VLF, ne pouvaient pas être détectées. Ils ont émis l’hypothèse que les VLF peuvent plutôt être ressenties comme des vibrations et détectées par l’oreille interne, ce qui contribue au lien neurologique entre la musique et le mouvement.

En d’autres termes, selon l’étude : “Le son à basse fréquence est traité via des voies vibrotactiles et vestibulaires (en plus des voies auditives), et la stimulation de ces modalités non auditives dans le contexte de la musique peut augmenter les notes de groove (l’envie agréable de passer à la musique), et moduler la perception du rythme musical.”

L’étude a été publiée cette semaine dans la revue académique Current Biology avec un titre direct : “Un son indétectable à très basse fréquence augmente la danse lors d’un concert en direct”.

“Ces résultats démontrent qu’un comportement social complexe – la danse – peut être augmenté en intensité par les VLF à l’insu des participants”, a conclu l’étude. “Alors que la culture et l’expérience individuelle peuvent ou non influencer la mesure dans laquelle les VLF influencent la danse et le mouvement, leur nature indétectable suggère une voie de niveau relativement bas par laquelle les basses fréquences influencent le mouvement et la danse, suggérant à leur tour un aspect fondamental de la cognition musicale humaine. et le comportement de la danse.”