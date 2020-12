À Sanaa, la capitale du Yémen, des femmes en maillot d’athlétisme à manches longues ont dévalé un terrain de basket en fauteuil roulant, dribblant et passant sous les applaudissements d’une petite foule.

«Si le peuple yéménite souffre de la guerre, alors les personnes handicapées souffrent deux fois plus», a déclaré Amal Hizam en marge, elle-même également en fauteuil roulant.

Le pays le plus pauvre du monde arabe a été dévasté par les conflits, la pandémie de coronavirus et une crise humanitaire que les Nations Unies ont qualifiée de pire au monde.

Mais tout cela n’a pas empêché un championnat local de basket-ball en fauteuil roulant de se dérouler à Sanaa ce mois-ci.

Cinq équipes entièrement féminines faisaient partie de la compétition, seulement la deuxième du genre, dont Al-Erada – en arabe pour «La Volonté» – et Al-Mustaqbal, ou «L’avenir».

Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées au Yémen depuis 2015, lorsqu’une coalition dirigée par l’Arabie saoudite est intervenue pour soutenir le gouvernement après que les rebelles houthis ont pris le contrôle de Sanaa l’année précédente.

Un accord négocié par l’ONU conclu il y a deux ans entre le gouvernement et les Houthis soutenus par l’Iran offrait un certain espoir, mais un règlement pacifique ne s’est pas encore concrétisé.

Les joueuses, dont certaines portaient des masques et des foulards, se sont bousculées et ont tiré sur des paniers sur un terrain couvert à partir de fauteuils roulants de sport peints en rouge et vert clair.

Hizam, directeur adjoint de la fédération sportive du Yémen pour les personnes handicapées, a déclaré que des initiatives telles que le tournoi étaient « pratiquement inexistantes ».