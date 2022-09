Les basketteurs maliens s’excusent après un combat en zone mixte

L’incident entre Salimatou Kourouma et Kamite Elisabeth Dabou a eu lieu lundi après la quatrième défaite consécutive du Mali lors du tournoi de Sydney, en Australie, et des images du combat ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux.

La FIBA, l’instance dirigeante internationale du basket-ball, a déclaré avoir ouvert une enquête sur l’incident pour décider d’éventuelles mesures disciplinaires.

“Nous sommes ici pour nous excuser pour les images diffusées sur les réseaux sociaux”, a déclaré mardi aux journalistes Kourouma, assis aux côtés de Dabou.

“Ce n’était pas notre intention et nous étions frustrés à cause de la défaite. Nous sommes ici pour nous excuser auprès du monde du basket (et de la) Coupe du Monde FIBA.”