Les basketteurs de l’État du Nouveau-Mexique règlent un procès contre l’école, les entraîneurs et d’autres joueurs

Deux joueurs de l’équipe masculine de basket-ball de l’État du Nouveau-Mexique 2022-23 ont réglé un procès qu’ils ont intenté contre le conseil d’administration de l’école, deux anciens entraîneurs et trois anciens joueurs, l’un de leurs avocats a déclaré mardi à l’Associated Press.

Deuce Benjamin, son père William et Shakiru Odunewu ont intenté une action en justice après la fermeture de la saison alors que l’école enquêtait sur ce qu’elle disait être des allégations de bizutage. Les plaignants ont affirmé que l’école avait rejeté les allégations d’agression sexuelle en tant que bizutage.

Le conseil d’administration du NMSU, l’ancien entraîneur-chef Greg Heiar, l’ancien entraîneur adjoint Dominique Taylor et les anciens joueurs Deshawndre Washington, le docteur Bradley et Kim Aiken Jr. sont nommés accusés.

Selon l’avocate Joleen Youngers, les entraîneurs, le conseil des régents et les joueurs de l’État du Nouveau-Mexique faisaient partie du règlement.

« L’important était d’obtenir un règlement qui les indemnise raisonnablement et leur permette de mettre cette affaire derrière eux et les aide à passer à autre chose », a déclaré Youngers à l’AP. « Parce qu’un procès comme celui-ci peut finir par être une deuxième victimisation, où ils doivent passer des mois, voire des années, à traiter tous les problèmes. »

Dans le procès, Benjamin et Odunewu disent avoir été agressés sexuellement par les trois autres joueurs. Benjamin et Odunewu disent qu’ils ont signalé la situation au personnel d’entraîneurs et que rien n’a été fait, et que l’école a minimisé leurs allégations en leur « appliquant une étiquette de bizutage ». Les plaignants disent que les « attouchements non consensuels » auraient dû être considérés comme « des coups et des agressions sexuelles » et « du harcèlement et des abus ».

Benjamin et Odunewu disent que les agressions se sont produites à plusieurs reprises dans le vestiaire de l’équipe, dans le bus et ailleurs sur la route. Ils disent également qu’au moins un autre joueur et membre du personnel a subi le même traitement par Washington, Bradley et Aiken Jr.

Selon la poursuite, Benjamin a déposé un rapport de police le 10 février, le jour même où la saison a été suspendue, et la police a publié un rapport énumérant d’éventuelles accusations criminelles de faux emprisonnement, de contacts sexuels criminels et de harcèlement. La police enquête toujours sur les allégations, conformément au procès.

En février, après avoir reçu des rapports d’incidents de bizutage présumés au sein de l’équipe, le chancelier du NMSU, Dan Arvizu, a suspendu la saison de l’équipe et placé le personnel d’entraîneurs en congé administratif payé. Il a ajouté plus tard que la décision d’annuler finalement la saison plus tard en février était « clairement nécessaire, surtout après avoir reçu des faits supplémentaires et examiné les rapports d’enquête liés aux allégations de bizutage impliquant des étudiants-athlètes de l’équipe ».

Heiar a été licencié peu de temps après l’annulation de la saison. Le programme a embauché l’ancien entraîneur de Sam Houston Jason Hooten en mars en remplacement de Heiar.

