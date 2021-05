Une paire de célèbres Air Jordans de la légende du basket-ball Michael Jordan de sa saison recrue s’est vendue aux enchères pour 152500 $ mercredi, l’élément vedette de la première vente internationale de baskets dédiée à Sotheby’s. Considérées comme un créneau il y a 10 ans, les baskets sont aujourd’hui l’un des marchés les plus dynamiques des ventes aux enchères, attirant l’attention du grand public ainsi que des grands collectionneurs. La vente aux enchères «Gamers Only», réalisée entièrement en ligne, a présenté 13 paires de chaussures de basket-ball portées par certains des plus grands athlètes de la NBA, dont Scottie Pippen et Shaquille O’Neal.

Ils se sont d’abord présentés à Genève et ont pris leur place aux côtés de bijoux, de montres et de sacs à main remarquables de la semaine de vente Sotheby’s Luxury Week dans la ville suisse au bord du lac.

Les Nike Air Jordan 1 « ont non seulement changé les chaussures de basket pour toujours, mais sont également considérées comme fondamentales pour le développement de la culture des baskets », a déclaré Sotheby’s.

La paire vendue – dans les Chicago Bulls rouge, blanc et noir – a été portée par Jordan lors de ses débuts stellaires 1984-1985.

Jordan, aujourd’hui âgé de 58 ans, est devenu six fois champion de la NBA et est largement considéré comme le plus grand basketteur de tous les temps.

« Les Air Jordan 1 font partie des graal », a déclaré à l’AFP Josh Pullan, directeur général de la division luxe mondiale de Sotheby’s.

« Il y a un peu d’usure sur les orteils et autour des talons, et cela nous donne une idée de ce qui s’est passé dans le jeu quand ils ont été portés », a-t-il ajouté.

« Cette paire vient de quelqu’un qui connaissait personnellement Michael Jordan, donc ils viennent vraiment avec cette provenance impeccable. »

La deuxième paire la plus chère de la vente était les chaussures Under Armour de Stephen Curry, toutes deux signées, de 2015 à 2016, lorsque le meneur des Golden State Warriors a été nommé joueur le plus précieux (MVP), pour la deuxième saison consécutive.

Les baskets jaunes et bleu cobalt, portées lors de quatre matchs, ont coûté 20 800 $.

Les autres chaussures qui ont remporté cinq chiffres étaient une paire de Superstars Adidas de Kareem Abdul-Jabbar portées lors de sa saison 1979-1980 avec les Lakers de Los Angeles, qui s’est terminée par le titre NBA et la sixième victoire de MVP du centre.

Les baskets blanches signées ont coûté 18 030 $.

Sotheby’s affirme que le marché des baskets a amené un nouveau public plus jeune dans le monde des enchères.

Le mois dernier, Sotheby’s a vendu une paire de Nike Air Yeezy 1 portées par le rappeur Kanye West pour 1,8 million de dollars (1,5 million d’euros), soit le triple du précédent record pour les baskets.

Les chaussures, portées lors des Grammy Awards 2008, ont brisé le précédent record de vente aux enchères de baskets de 615 000 $ établi en août de l’année dernière.

Cette somme, réalisée par les commissaires-priseurs Christie’s, était pour la paire de Nike Air Jordan 1 portée par Jordan lorsqu’il a brisé le panneau lors d’un match de 1985.

La vente de mercredi comprenait également des baskets portées par les grands noms de la NBA Charles Barkley, Steve Nash, Kevin Garnett, Patrick Ewing, Dominique Wilkins, Allen Iverson, Moses Malone et Isiah Thomas.

