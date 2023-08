Les baskets montantes de Kim Kardashian : Boutique – Hollywood Life

Crédit d’image : CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA-EFE/Shutterstock

Si Kim Kardashian J’ai une paire de Converse, j’en veux une paire ! Lors de son voyage à Tokyo, au Japon, en août, elle a porté une paire de Converse Chuck Taylor All Star Hauts, avec un t-shirt graphique et un pantalon de jogging noir. Elle a montré ses coups de pied dans un TikTok avec sa fille, North, avec la légende « Living life in Tokyo » et la chanson « American Boy ».

@kimandnorth Vivre la vie à Tokyo, ♬ garçon américain – senia ❦

Achetez les Converse Chuck Taylor All Star High Tops pour 83 $ sur Amazon aujourd’hui !

Les baskets Converse sont des chaussures qui restent toujours à la mode, quelles que soient les tendances de la mode : la marque a presque 115 ans ! Le Chuck Taylor hauts correspond à n’importe quelle ambiance que vous recherchez, avec un look moderne tout en ayant une touche old-school. Ils sont parfaits pour rehausser un look confortable si vous restez simple et mignon dans un ensemble de survêtement, ou si vous cherchez simplement à faire quelques courses avec un jean et un t-shirt ample. Les chaussures sont si polyvalentes que les options sont infinies !

Non seulement le style de la sneaker est intemporel, mais les clients ne jurent que par son confort. Les Chuck Taylor sont si légères et respirantes que vous ne vous souviendrez même pas que vous les portez. Il existe des semelles en caoutchouc vulcanisé, qui offrent une traction durable, ainsi que des semelles intérieures de soutien qui amortiront vos pieds tout au long de la journée.

Les couleurs noir et blanc de la chaussure restent simples, mais il y a toujours ce logo Converse détectable et classique sur la cheville qui ajoute du piquant. Si vous souhaitez pimenter encore plus et ajouter de la couleur à votre collection de chaussures, il existe des dizaines d’options, comme le jaune, le bleu, le rouge, le marron et plus encore.