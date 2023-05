Les baskets Ja Morant supprimées de l’application et du site Web de Nike

Après avoir été suspendu pour avoir à nouveau montré une arme à feu sur les réseaux sociaux, la chaussure signature de Ja Morant a été retirée de L’application de Nike et site web.

En décembre dernier, Nike se serait retrouvé avec une décision difficile à prendre après que Kyrie Irving ait partagé un lien vers une vidéo antisémite. Après Kyrie a refusé de s’excuser pendant des semaines, Nike a pris la décision de mettre fin à son partenariat avec Irving. Alors que la marque aurait réfléchi à un remplacement de chaussure signature, quel meilleur nom que Ja Morant ? À l’époque, Morant avait récemment remporté le titre de joueur le plus amélioré après avoir remporté le titre de recrue de l’année.

Le week-end All-Star, le Ja 1 était en pleine circulation et la réponse du public était exactement comme Nike l’avait espéré. Lorsque les chaussures sont tombées, le public s’est précipité pour copier leurs paires, faisant de la sortie un succès. Quelques semaines plus tard, Ja Morant serait empêtré dans un scandale après un scandale qui a abouti à sa suspension pour avoir montré une arme à feu sur les réseaux sociaux. Nike est resté à ses côtés pendant qu’il s’est engagé à faire mieux et à demander de l’aide. Cependant, même pas deux mois plus tard, Ja a de nouveau été suspendu pour le même comportement. Selon TMZ, les baskets Nike de Ja ont été retirées du site Web et de l’application de la marque suite à sa dernière cascade avec Pete. Pour l’instant, son prochain coloris « Hunger » est toujours sur le calendrier de sortie de Nike pour le 25 mai. Tous les regards seront tournés vers L’application SNKR pour voir si Nike sortira les baskets avec tout ce qui entoure Ja.