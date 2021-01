Deux BASE jumpers ont sauté du bar sur le toit extérieur du Grand Hyatt Nashville le 1er janvier, provoquant une « panique massive » parmi les clients du bar qui ont assisté à l’épreuve, selon la police.

Amanda Bagley, une résidente de Nashville, se réunissait pour le Nouvel An avec des amis au salon sur le toit « quand une base de deux gars a sauté du toit », a-t-elle écrit sur Facebook, partageant une vidéo désormais virale de son chocen voyant les hommes marcher droit sur le rebord du toit et sauter.

BASE est un acronyme pour bâtiment, antenne, travée et terre. Contrairement aux parachutistes, les sauteurs BASE sautent avec des parachutes à partir de points fixes tels que de hauts bâtiments, des falaises ou des ponts.

Les membres du personnel ont essayé d’empêcher les hommes de sauter, mais leurs appels n’ont pas été entendus.

Bagley a dit Télévision WSMV de Nashville. «Je mentirais si (j’ai dit) que je ne subissais pas de traumatisme. Il y avait du personnel qui criait que vous ne pouvez pas faire ça.

Dans un e-mail à USA TODAY, Bagley a écrit: « C’était absolument choquant. J’avais l’impression d’être dans un film. »

« J’ai remarqué qu’un des gars est entré à cause de son équipement. Il est juste resté avec le casque et la GoPro », a déclaré Bagley à USA TODAY, disant que l’incident était vers 18 heures. « Ensuite, j’ai scanné plus bas pour voir le harnais, puis le parachute emballé dans sa main droite. Dans un moment de concentration, j’ai commencé à filmer. Je voulais m’assurer de capturer ce qui se passait. «

Le WKRN et CNN de Nashville ont cité un rapport de la police du métro de Nashville indiquant que l’incident de saut de base avait provoqué une «panique de masse» pour les clients du bar. Aucune arrestation n’a été effectuée.

Hyatt a confirmé l’incident dans une déclaration à WKRN, affirmant que les hommes séjournaient à l’hôtel. Les hommes ont été interdits en raison de l’incident.

« Nous pouvons confirmer qu’une situation isolée s’est produite en début de soirée le 1er janvier 2021 au Grand Hyatt Nashville impliquant deux clients de l’hôtel. Deux clients portant des parachutes ont sauté au niveau de la rue depuis le salon sur le toit de l’hôtel », indique le communiqué. « L’hôtel a immédiatement engagé les autorités locales, et les clients ont ensuite été expulsés et bannis de l’hôtel. Nous condamnons avec véhémence ce type de comportement imprudent. »

USA TODAY a contacté la police du métro de Nashville et les hôtels Hyatt pour obtenir de plus amples commentaires.

Bagley a également été témoin et chroniqueur de l’explosion du jour de Noël dans le centre-ville de Nashville. « Je me suis réveillée avec une explosion insensée au centre-ville de Nashville, a secoué notre immeuble … des voitures en feu dans la rue », a-t-elle écrit sur Facebook à côté d’une vidéo.