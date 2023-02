Les bas prix des boissons alcoolisées disponibles au mess des officiers de la marine choquent les internautes

Quelle est la première chose qu’un homme ordinaire fait en visitant un restaurant ? Il vérifie les prix des articles pendant que ses yeux glissent du côté droit de la carte de menu vers la gauche pour choisir le meilleur dans son budget. Qu’il s’agisse d’une entrée ou d’une boisson, les articles à prix élevé se sentent toujours durs sur la poche, étant donné qu’ils seraient disponibles à des tarifs moins chers en dehors du cadre luxueux. En revanche, ce menu du mess des officiers de la marine montrant que le « Daaru » est vendu à des prix extrêmement bas est sûr de mettre un frein à un roturier qui achète des boissons similaires à un prix plus élevé, même sur le marché local.

L’utilisateur de Twitter, Anant, a partagé un instantané d’une facture au mess des officiers de la marine qui montrait que de nombreuses marques de whisky et de bière étaient vendues à des tarifs budgétaires. “Mon cerveau de Bangalore ne peut pas comprendre ces prix”, a-t-il écrit sur le site de micro-blogging. À l’inconnu, le personnel de l’armée est des officiers du gouvernement central en raison desquels ils sont exemptés du droit d’accise central. C’est pourquoi l’alcool et les produits d’épicerie sont moins chers d’au moins 10 à 15 % dans les cantines militaires.

Cependant, peu de gens auraient pu en être témoins, ce qui les a rendus plus difficiles à digérer les prix. “Où et quand as-tu vu ces prix Bro?” a demandé à un utilisateur tandis qu’un autre s’est exclamé: «HAHHAHAHA ressemble au menu DSOI. Aimer!!! Nous obtenons un martin-pêcheur pour 500 ₹ à Bangalore.

Où et quand as-tu vu ces prix mon frère ? — Arun Grover (@ArunGrover2020) 4 février 2023

HAHHAHAHA On dirait le menu DSOI. Aimer!!! Nous obtenons un martin-pêcheur pour 500 ₹ à Bangalore 😂— Yavanika Raj Shah (@yavanika_shah) 5 février 2023

Cela me rappelle une fois où j’ai pris mon Fauji FIL pour boire un verre dans un bar et un restaurant ordinaires à Mumbai et il a regardé le RHS et a demandé .. ces valeurs sont-elles ml ou Rs? Quand j’ai dit Rs… Il était comme 😱— Vijay Basrur (@basrur) 4 février 2023

qu’une façon étrange de présenter les prix – Aaron (@cheenipapaaa) 4 février 2023

Un utilisateur a également partagé sa propre expérience et a commenté : « Cela me rappelle une fois où j’ai pris mon Fauji FIL pour boire un verre dans un bar et un restaurant ordinaires à Mumbai et il a regardé le RHS et a demandé… sont-ce des valeurs ml ou Rs ? Quand j’ai dit Rs… Il était comme (emoji choquant) ». “Des prix incroyables pour 60ml.. où est-ce”, s’est interrogé un autre internaute émerveillé.

