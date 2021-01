Les bars, restaurants et stations de ski français craignent l’extension des restrictions COVID-19

Les bars, restaurants, musées et stations de ski français se préparent à retarder encore plus leur réouverture alors que le nombre d’infections au COVID-19 continue de plafonner à un niveau élevé.

Le Premier ministre Jean Castex présentera la stratégie du gouvernement lors d’une conférence de presse jeudi après-midi.

Les lieux culturels avaient espéré rouvrir leurs portes avant Noël, mais l’assouplissement a été annulé par le gouvernement à la mi-décembre, le nombre de nouvelles infections quotidiennes restant bien supérieur au seuil de 5000 qu’il avait fixé alors que le pays entrait dans son deuxième verrouillage national fin octobre. .

Le calendrier du gouvernement visait également la réouverture des entreprises de l’hôtellerie le 20 janvier, mais cela semble également très incertain.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a averti mercredi que le pays est confronté à « plusieurs mois difficiles » alors que la situation épidémiologique reste « préoccupante ».

« Depuis plusieurs semaines, nous sommes sur un plateau, un plateau relativement élevé avec une moyenne d’environ 15 000 contaminations par jour », a-t-il ajouté.

Il a déclaré que protéger le pays de la pandémie « signifie prendre les mesures nécessaires pour l’arrêter même si elles sont difficiles ».

Didier Chenet, président du syndicat GNI représentant les entreprises de l’hôtellerie, a déclaré mardi à la suite d’une rencontre avec le ministre de l’Economie Bruno Le Maire qu’une réouverture dans deux semaines était presque oubliée.

Jean-Virgile Crance, qui dirige le syndicat GNC des chaînes hôtelières, et qui était également présent à la réunion, a averti que « la décision sera probablement prise de ne pas rouvrir le 20 janvier ».

‘Une question de survie’

Pour les stations de ski, le début de saison devrait également être repoussé. Le gouvernement a interdit aux centres de villégiature de faire fonctionner les ascenseurs pendant la saison des fêtes de fin d’année et avait annoncé le 7 janvier comme date possible d’assouplissement.

Mais Attal a aspergé les espoirs mercredi, déclarant aux journalistes que « cette date a été annoncée comme un point de rencontre, un moment de révision, mais pas comme une date de réouverture ».

Le Conseil de défense de la montagne, qui comprend des organes représentant les stations balnéaires, les maires des stations balnéaires et les professionnels de la montagne, a déclaré que leur permettre de faire fonctionner les remontées mécaniques le plus tôt possible est « une question de survie ».

« Les vacances de Noël ont prouvé que les stations de montagne se sont organisées pour accueillir les vacanciers en toute sécurité. La pratique d’un sport individuel de plein air comme le ski ne présente pas de risque particulier », ont-ils déclaré. dans un rapport mercredi.

Retarder encore la réouverture complète des stations pourrait conduire à « la destruction définitive et irréversible de notre modèle économique », ont-ils ajouté, soulignant que le tourisme d’hiver vaut 10 milliards d’euros par an et soutient 120 000 emplois.

7000 personnes vaccinées

La France est l’un des pays les plus touchés au monde et le deuxième plus touché d’Europe continentale après l’Italie. Depuis le début de la crise sanitaire mondiale, elle a enregistré plus de 66 200 décès et 2,6 millions d’infections.

Un couvre-feu nocturne est actuellement en vigueur dans tout le pays pour freiner la propagation du virus et confiner les gens chez eux de 20h00 à 06h00 heure locale. Pour six millions d’habitants dans de grandes parties de l’est du pays, le couvre-feu est encore plus strict, à partir de 18 heures.

Le gouvernement a fait l’objet de vives critiques ces derniers jours pour la lenteur du déploiement du vaccin. Le jab Pfizer / BioNTech a été mis à la disposition des États membres de l’UE le 26 décembre, mais la France n’avait administré que 7 000 doses au 5 janvier, contre environ 300 000 en Allemagne et 260 000 en Italie.

Attal a déclaré que le pays aurait reçu 1 million de doses d’ici mercredi soir et que 500 000 doses supplémentaires seraient livrées chaque semaine à l’avenir.

Il prévoit également de recevoir 200 000 doses du vaccin Moderna, approuvé mercredi par l’Agence européenne des médicaments, au cours du premier mois, suivi par des livraisons mensuelles d’un demi-million de doses.