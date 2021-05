Les bars en plein air seront ouverts dans quelques jours, la France procédant à l’assouplissement des restrictions de Covid alors que les cas de soins intensifs diminuent

S’exprimant à la télévision LCI, le responsable français a déclaré que « Les perspectives semblent plutôt bonnes » alors que la nation émerge d’un verrouillage imposé au milieu du nombre croissant de cas, mais il a averti que «Nous ne devons pas baisser la garde.»

La feuille de route pour la sortie du lock-out a été dévoilée fin avril, la prochaine étape le 19 mai permettant aux entreprises non essentielles de rouvrir et aux restaurants et bars de servir des tables pouvant accueillir jusqu’à six personnes à l’extérieur.

Malgré cette avancée, le couvre-feu nocturne en vigueur dans certaines parties de la France restera au moins jusqu’au 30 juin, les lignes directrices de distanciation sociale devant rester dans un avenir prévisible.

La décision de passer à l’étape suivante intervient après que les données publiées par le ministère français de la Santé ont montré que le nombre de patients Covid en soins intensifs est tombé en dessous de 5000 pour la première fois depuis mars.

La France espère que, si les cas continuent de baisser, l’assouplissement du lock-out pourra se dérouler sans interruption. Les touristes étrangers sont autorisés à visiter le pays à partir du 9 juin s’ils peuvent présenter une preuve de vaccination ou un test PCR.

Les Français peuvent déjà voyager sans papiers justifiant leur déplacement, la limite de 10 kilomètres de circulation a été supprimée et les élèves des écoles élémentaires et secondaires ont été autorisés à retourner en classe pour un enseignement en présentiel.

Dans le plan en quatre étapes pour sortir du verrouillage, le président Emmanuel Macron a déclaré que, malgré le potentiel d’aller de l’avant, le gouvernement a mis en place une mesure de « frein d’urgence » qui permettra de réimposer rapidement les restrictions si les cas dépassent 400 pour 100000 personnes.

