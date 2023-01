Les bars doivent fermer à minuit au Rajasthan, déclare Ashok Gehlot

Les bars et clubs du Rajasthan devront fermer d’ici minuit, a annoncé le ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, ajoutant que son gouvernement exhortera également le centre à adopter une loi sur la sécurité sociale.

Le ministre en chef a affirmé que les bars et les clubs fonctionnent jusque tard dans la nuit et poussent comme des champignons dans chaque ruelle et ruelle.

“Ces bars et clubs fonctionnent jusqu’à tard, parfois jusqu’à 3 ou 4 heures du matin. Ils se sont multipliés dans chaque ruelle et ruelle. Nous verrons plus tard comment les réglementer. Pour l’instant, nous avons décidé que ces bars devraient fermer au plus tard à 11h30. 12h00 ou 24h00, pour que les gens puissent rentrer chez eux et retrouver leur famille”, a déclaré M. Gehlot.

“Le cabinet du Rajasthan adoptera une résolution demandant au Centre d’avoir une loi sur la sécurité sociale pour tous”, a-t-il ajouté.

Le ministre en chef a souligné que son gouvernement travaillait sur une priorité pour élever toutes les couches de la société grâce à une bonne gouvernance transparente, responsable et sensible.

Le Rajasthan devra faire face à des élections dans les prochains mois.