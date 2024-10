Les barrières linguistiques et le manque d’argent sont une question de vie ou de mort alors que Milton approche de la Floride.

MIAMI– MIAMI (AP) — Ouragan Milton devrait libérer sa plus grande force sur des centaines de milliers d’immigrants qui ne parlent pas anglais, pour la plupart Latino-Américains récolter des oranges et des tomates dans les champs le long du couloir I-4 de Floride, faire la vaisselle dans les restaurants, nettoyer les chambres d’hôtel et travailler dans la construction.

Pour les hispanophones et un plus petit nombre de réfugiés africains , Aux États-Unis, une nouvelle vie était déjà un combat quotidien en raison de la barrière de la langue et du manque de ressources.

Milton a transformé ces obstacles en une question de vie ou de mort.

La Floride abrite au moins 4,8 millions d’immigrants, selon le Pew Research Center. Après Miami, Orlando et Tampa sont les zones métropolitaines qui comptent le plus grand nombre d’immigrants, la majorité provenant de pays d’Amérique latine comme le Mexique et le Venezuela.

Dans le centre de la Floride, la plupart des migrants travaillent dans l’industrie hôtelière, la construction et dans les champs de fraises, de baies, de tomates et d’oranges. Certains nouveaux arrivants n’ont pas accès à la télévision, d’autres n’ont pas d’ordinateur ni d’accès à Internet. Il y avait des gens qui ne savaient pas où trouver des informations sur Milton, une puissante tempête qui a poussé les autorités étatiques et locales à ordonner l’évacuation dans les zones où vivent la plupart de ces immigrants.

Les défenseurs de l’immigration et les responsables des consulats les ont contactés à Tampa, à Orlando et dans les villes du centre de la Floride pour les aider à planifier l’évacuation et à se préparer. Ils partagent des informations en espagnol, en français et en langues africaines, passent des appels, envoient des SMS et partagent des publications sur les réseaux sociaux contenant des informations sur les abris, les évacuations et les endroits où récupérer des sacs de sable, de la nourriture, de l’eau, des abris et de l’essence.

« Dans des situations d’urgence comme un ouragan, il n’est pas facile de trouver des informations en espagnol », a déclaré Jessica Ramirez, coordinatrice générale de l’Association des travailleurs agricoles, qui dessert plus de 10 000 immigrants.

Des organisations non gouvernementales telles que la Farmworker Association of Florida, la Florida Immigrant Coalition et le Hope CommUnity Center ont traduit les informations provenant des autorités nationales et locales et les ont partagées en espagnol via des groupes WhatsApp, Facebook et les réseaux sociaux.

Comme d’autres organisations au service des familles latino-américaines à faible revenu de la région, elles ont reçu des centaines d’appels d’immigrants hispanophones qui ne trouvent pas d’informations dans leur langue et ne comprennent pas l’anglais, leur demandant des détails sur la tempête.

Lupita Lara, une mère mexicaine qui vit près d’Orlando avec sa famille, a un fils de 23 ans ayant des besoins spéciaux qui a besoin d’un respirateur pour dormir toutes les nuits. Elle a essayé de soumettre une candidature en ligne pour demander une place dans un refuge pour personnes ayant des besoins spéciaux, mais elle a rencontré des difficultés techniques et après trois heures, elle a décidé d’appeler l’Association des travailleurs agricoles.

« J’avais besoin de leur aide », a déclaré Lara, 47 ans, qui parle principalement espagnol et qui avait besoin de quelqu’un qui parle anglais pour appeler le bureau du refuge. «Ils n’ont pas de personnes qui parlent espagnol lorsque nous les appelons», a-t-elle déclaré en parlant de certains bureaux du comté d’Orange.

Un défenseur de la Farmworker Association a passé un appel à trois et a aidé à traduire la conversation. Le bureau du refuge a confirmé avoir reçu sa demande, mais lui a dit qu’elle n’avait aucune place garantie, a déclaré Lara. Elle doit maintenant se rendre dans l’un des refuges et voir s’ils ont de la place.

« Le problème est que les gens ont peur d’appeler les autorités, alors ils nous appellent », a déclaré Felipe Souza-Lazaballet, directeur exécutif du Hope CommUnity Center. « C’est pourquoi nous coordonnons essentiellement toutes ces informations. »

Les défenseurs ont déclaré à l’AP que d’autres défis qu’ils voient sont le manque de ressources économiques pour acheter de la nourriture, de l’eau ou des fournitures et la peur parmi la population sans papiers.

Certains ont déclaré que de nombreux immigrants de la région craignent d’être expulsés et pensent que s’ils se rendent dans un refuge ou demandent des sacs de sable, on pourrait leur demander de présenter une pièce d’identité. Ils craignent également que s’ils évacuent et déménagent dans un autre État, ils ne pourront pas revenir car une nouvelle loi sur l’immigration de Floride impose des sanctions à ceux qui transportent des immigrants sans autorisation légale.

« Il y a beaucoup de peur d’être expulsé ou, pire encore, que les gens vivent quotidiennement, donc ces peurs sont mises en évidence en période de catastrophe lorsque la vulnérabilité est accrue », a déclaré Dominique O’Connor, organisatrice de la justice climatique à la Farmworker Association of Florida.

O’Connor a déclaré que certains refuges et sites qui fournissent des sacs de sable demandent une pièce d’identité et que les militaires ou les policiers qui distribuent de l’eau sont « très intimidants » pour les immigrants qui n’ont pas d’autorisation légale en Floride, qui a l’une des réglementations les plus strictes. lois sur l’immigration dans le pays.